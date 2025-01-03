Зеленський анонсував переговори щодо посилення протиповітряної оборони України

Президент України Володимир Зеленський анонсував зустрічі та перемовини заради більшої міцності протиповітряної оборони, передає УНН.

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Глава держави наголосив, що потрібно постійно поповнювати запас протиракет для ППО. Потрібно постійно збільшувати спроможність мобільних вогневих груп.

Готуємося до зустрічей і перемовин наступного тижня заради більшої міцності нашої протиповітряної оборони. Графік відповідної роботи вже попередньо погоджений - повідомив Зеленський.

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Зеленський заявив, що за перші три дні нового року російська армія застосувала проти українських міст і сіл понад 300 ударних дронів та близько 20 ракет, зокрема балістичних.