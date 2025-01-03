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Зеленський анонсував переговори щодо посилення протиповітряної оборони України

Зеленський анонсував переговори щодо посилення протиповітряної оборони України

Київ • УНН

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Президент України повідомив про заплановані зустрічі для зміцнення ППО наступного тижня. Графік роботи вже попередньо узгоджено, планується поповнення запасів протиракет та посилення мобільних вогневих груп.

Президент України Володимир Зеленський анонсував зустрічі та перемовини заради більшої міцності протиповітряної оборони, передає УНН.

Деталі

Глава держави наголосив, що потрібно постійно поповнювати запас протиракет для ППО. Потрібно постійно збільшувати спроможність мобільних вогневих груп. 

Готуємося до зустрічей і перемовин наступного тижня заради більшої міцності нашої протиповітряної оборони. Графік відповідної роботи вже попередньо погоджений 

- повідомив Зеленський.

Раніше

Зеленський заявив, що за перші три дні нового року російська армія застосувала проти українських міст і сіл понад 300 ударних дронів та близько 20 ракет, зокрема балістичних.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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