Утечка растительного масла на Николаевщине из-за попадания БПЛА: ориентировочная сумма ущерба 45 млрд грн
Киев • УНН
В результате атаки дрона в Николаевской области произошел разлив 1800 тонн подсолнечного масла в Бугский лиман. Площадь загрязнения достигла 9000 кв. м, предварительные убытки оцениваются в 45 млрд гривен.
Ориентировочная сумма ущерба из-за попадания беспилотника в резервуар с растительным маслом на Николаевщине, что повлекло загрязнение почв и акватории заливов Бугского лимана, составляет 45 млрд гривен. Об этом сообщает Минприроды, передает УНН.
«28 декабря 2024 года в результате попадания российского беспилотника в резервуар с растительным маслом на территории Николаевской области произошла авария, повлекшая загрязнение почв и акватории заливов Бугского лимана ориентировочно 1800 тоннами подсолнечного масла. Зафиксировано пятно масла на площади 1000 кв. м слоем около 1 см. 2 января площадь загрязнения выросла до 9000 кв. м, а толщина слоя на некоторых участках достигла 10 см», - говорится в сообщении.
Специалисты Госэкоинспекции провели отбор 13 проб воды и почвы для лабораторных исследований. В некоторых точках отбора проб содержание загрязняющих веществ по жирам и маслам составляет 189,7 мг/дм³.
«По предварительным расчетам, ориентировочная сумма ущерба составляет 45 млрд гривен. Должностные лица Николаевского филиала ГП АМПУ, органов ГСЧС и Госэкоинспекции продолжают работы по ликвидации последствий загрязнения», - информирует Минприроды.
Также сообщается, что специалисты ГСЧС уже осуществили бонирование двух заливов Бугского лимана, чтобы не допустить дальнейшего распространения загрязнения. Также проводятся работы по сбору масла, отбору проб воды и почвы для лабораторных исследований. Уже собрано около 45 тонн растительного масла из двух заливов Бугского лимана. Кроме того, продолжается сбор и обработка материалов для расчета нанесенного ущерба окружающей среде.
Дополнение
2 января сообщалось, что в Николаеве обломок беспилотника повредил резервуар с растительным маслом на одном из предприятий. Как сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич, масло попало в реку Южный Буг.