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Витік рослинної олії на Миколаївщині через влучання БПЛА: орієнтовна сума збитків 45 млрд грн

Витік рослинної олії на Миколаївщині через влучання БПЛА: орієнтовна сума збитків 45 млрд грн

Київ • УНН

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Внаслідок атаки дрона в Миколаївській області стався розлив 1800 тонн соняшникової олії у Бузький лиман. Площа забруднення досягла 9000 кв. м, попередні збитки оцінюють у 45 млрд гривень.

Орієнтовна сума збитків через влучання безпілотника в резервуар із рослинною олією на Миколаївщині, що спричинило забруднення ґрунтів і акваторії заток Бузького лиману, складає 45 млрд гривень. Про це повідомляє Міндовкілля, передає УНН.

"28 грудня 2024 року внаслідок влучання російського безпілотника в резервуар із рослинною олією на території Миколаївської області сталася аварія, що спричинила забруднення ґрунтів і акваторії заток Бузького лиману орієнтовно 1800 тоннами соняшникової олії. Зафіксовано пляму олії на площі 1000 кв. м шаром близько 1 см. 2 січня площа забруднення зросла до 9000 кв. м, а товщина шару на деяких ділянках досягла 10 см", - йдеться в повідомленні.

Фахівці Держекоінспекції провели відбір 13 проб води та ґрунту для лабораторних досліджень. У деяких точках відбору проб вміст забруднюючих речовин по жирах та маслах становить 189,7 мг/дм³.

"За попередніми розрахунками, орієнтовна сума збитків складає 45 млрд гривень. Посадові особи Миколаївської філії ДП АМПУ, органів ДСНС та Держекоінспекції продовжують роботи з ліквідації наслідків забруднення", - інформує Міндовкілля.

Також повідомляється, що фахівці ДСНС вже здійснили бонування двох заток Бузького лиману, щоб не допустити подальшого поширення забруднення. Також проводяться роботи зі збору олії, відбору проб води та ґрунту для лабораторних досліджень. Вже зібрано близько 45 тонн рослинної олії з двох заток Бузького лиману. Крім того, триває збір та опрацювання матеріалів для розрахунку завданих збитків довкіллю.

Доповнення

2 січня повідомлялося, що у Миколаєві уламок безпілотника пошкодив резервуар з рослинною олією на одному із підприємств. Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, олія потрапила в річку Південний Буг. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
derzhavna-sluzhba-ukrainy-z-nadzvychainykh-sytuatsiiДержавна служба України з надзвичайних ситуацій
mykolaivМиколаїв

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