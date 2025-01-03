Атака дронов: на Киевщине мужчина получил осколочную рану спины

На Киевщине в результате вражеских атак мужчина получил ранения, его госпитализировали. Об этом сообщил врио председателя Киевской ОГА Николай Калашник, передает УНН.

"Враг не прекращает атаковать Киевскую область. В течение всего дня раздаются сигналы воздушной тревоги из-за угрозы атаки вражеских БпЛА. В области работают силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели", - сообщил председатель ОВА.

По словам Калашника, обломки упали на открытых территориях. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано.

"В то же время, имеем еще одного раненого - осколочную рану спины получил мужчина 1953 года рождения. Сейчас его госпитализировали в больницу", - резюмировал председатель ОВА.

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