Атака дронів: на Київщині чоловік отримав осколкову рану спини
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки БпЛА на Київську область чоловік 1953 року народження отримав осколкове поранення спини. Постраждалого госпіталізували, а уламки впали на відкритих територіях без пошкодження інфраструктури.
На Київщині у результаті ворожих атак чоловік отримав поранення, його госпіталізували. Про це повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник, передає УНН.
"Ворог не припиняє атакувати Київщину. Протягом всього дня лунають сигнали повітряної тривоги через загрозу атаки ворожих БпЛА. В області працюють сили ППО. Є збиті ворожі цілі", - повідомив голова ОВА.
За словами Калашника, уламки впали на відкритих територіях. Влучань в обʼєкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано.
"Водночас, маємо ще одного пораненого – осколкову рану спини отримав чоловік 1953 року народження. Наразі його госпіталізували до лікарні", - резюмував голова ОВА.
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