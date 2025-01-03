ВМС обеспечили проход 9061 судна через морской коридор в 2024 году

Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины в 2024 году успешно обеспечили проход 9061 гражданского судна по морскому коридору.

Об этом сообщают Военно-морские Силы ВСУ, пишет УНН.

Детали

За этот период через морской коридор прошло 9061 судно, из которых 4651 прибыло в Украину, а 4410 отправились в другие порты.

Это позволило Украине экспортировать более 74,4 миллиона тонн грузов, в частности аграрной продукции, что является критически важным для поддержания нашей экономики и продовольственной безопасности мира. Ведь перевозка почти 80% грузов осуществляется морским путем