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ВМС обеспечили проход 9061 судна через морской коридор в 2024 году

ВМС обеспечили проход 9061 судна через морской коридор в 2024 году

Киев  •  УНН

 • 991 просмотра

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В 2024 году ВМС Украины обеспечили безопасный проход 9061 гражданского судна через морской коридор. Это позволило экспортировать более 74,4 млн тонн грузов и избежать подрывов на морских минах.

Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины в 2024 году успешно обеспечили проход 9061 гражданского судна по морскому коридору.

Об этом сообщают Военно-морские Силы ВСУ, пишет УНН.

Детали 

За этот период через морской коридор прошло 9061 судно, из которых 4651 прибыло в Украину, а 4410 отправились в другие порты. 

Это позволило Украине экспортировать более 74,4 миллиона тонн грузов, в частности аграрной продукции, что является критически важным для поддержания нашей экономики и продовольственной безопасности мира. Ведь перевозка почти 80% грузов осуществляется морским путем

- говорится в сообщении.

Кроме того, было уничтожено большое количество «дрейфующих» мин, а в портах силы ВМС не допустили ни одного случая подрыва на морских минах.

Также силами ВМС осуществлялось постоянное сопровождение грузовых судов. 

Напомним 

Военно-Морские Силы Украины за 2024 год уничтожили более 500 плавсредств рф и около 23 814 солдат противника. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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