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За 2024 рік українські ВМС знищили майже 500 плавзасобів рф

За 2024 рік українські ВМС знищили майже 500 плавзасобів рф

Київ • УНН

 • 26929 перегляди

Крім того серед знищеної техніки - 35 670 FPV дронів, 62 танки та інше озброєння.

Військово-Морські Сили України за 2024 рік знищили понад 500 плавзасобів рф та близько 23 814 солдатів противника. Пише УНН з посиланням на ВМС.

"Військові частини та підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України в складі угруповань та поза ними продовжують з честю і мужністю виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії російської федерації", - пишуть у ВМС.

За результатами успішних бойових дій у 2024 році загальні втрати противника орієнтовно становили:

• Особовий склад (вбиті та поранені) – близько 23 814 осіб,

• Автомобільна техніка – 1 500 од.,

• Реактивні системи залпового вогню – 10 од.,

• Танки – 62 од.,

• Бойові броньовані машини – 158 од.,

• Артилерійські системи – 651 од.,

• Спеціальна техніка – 186 од.,

• Системи протиповітряної оборони – 3 од.,

• FPV дрони – 35 670 од.,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 192 од.,

• Ударні БПЛА – 1 140 од.,

• БПЛА "Shahed - 136/131" – 164 од.,

• Крилаті ракети – 4 од.,

• Плавзасоби – 458 од.,

• Сховища з боєприпасами – 188 од.,

• Кораблі та катери – 5 од.

Противник продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці. Дані уточнюються.

Нагадаємо 

У 2024 році Повітряні Сили України знищили понад 1300 ракет, 14 400 безпілотників, 40 літаків і 6 вертольотів ворога. Попри збільшення атак ракетами та БПЛА, ПС ЗСУ здійснили понад 20 000 літаковильотів, майже 9000 з яких — із застосуванням західного озброєння.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Війна

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