За 2024 рік українські ВМС знищили майже 500 плавзасобів рф
Київ • УНН
Крім того серед знищеної техніки - 35 670 FPV дронів, 62 танки та інше озброєння.
Військово-Морські Сили України за 2024 рік знищили понад 500 плавзасобів рф та близько 23 814 солдатів противника. Пише УНН з посиланням на ВМС.
"Військові частини та підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України в складі угруповань та поза ними продовжують з честю і мужністю виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії російської федерації", - пишуть у ВМС.
За результатами успішних бойових дій у 2024 році загальні втрати противника орієнтовно становили:
• Особовий склад (вбиті та поранені) – близько 23 814 осіб,
• Автомобільна техніка – 1 500 од.,
• Реактивні системи залпового вогню – 10 од.,
• Танки – 62 од.,
• Бойові броньовані машини – 158 од.,
• Артилерійські системи – 651 од.,
• Спеціальна техніка – 186 од.,
• Системи протиповітряної оборони – 3 од.,
• FPV дрони – 35 670 од.,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 192 од.,
• Ударні БПЛА – 1 140 од.,
• БПЛА "Shahed - 136/131" – 164 од.,
• Крилаті ракети – 4 од.,
• Плавзасоби – 458 од.,
• Сховища з боєприпасами – 188 од.,
• Кораблі та катери – 5 од.
Противник продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці. Дані уточнюються.
Нагадаємо
У 2024 році Повітряні Сили України знищили понад 1300 ракет, 14 400 безпілотників, 40 літаків і 6 вертольотів ворога. Попри збільшення атак ракетами та БПЛА, ПС ЗСУ здійснили понад 20 000 літаковильотів, майже 9000 з яких — із застосуванням західного озброєння.