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За 2024 год украинские ВМС уничтожили почти 500 плавсредств рф

За 2024 год украинские ВМС уничтожили почти 500 плавсредств рф

Киев  •  УНН

 • 8477 просмотра

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Кроме того среди уничтоженной техники - 35 670 FPV дронов, 62 танка и другое вооружение.

Военно-Морские Силы Украины за 2024 год уничтожили более 500 плавсредств рф и около 23 814 солдат противника. Пишет УНН со ссылкой на ВМС.

"Воинские части и подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в составе группировок и вне их продолжают с честью и мужеством выполнять задачи по отпору полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации", - пишут в ВМС.

По результатам успешных боевых действий в 2024 году общие потери противника ориентировочно составляли:

- Личный состав (убитые и раненые) - около 23 814 человек,

- Автомобильная техника - 1 500 ед,

- Реактивные системы залпового огня - 10 ед,

- Танки - 62 ед,

- Боевые бронированные машины - 158 ед,

- Артиллерийские системы - 651 ед,

- Специальная техника - 186 ед,

- Системы противовоздушной обороны - 3 ед,

- FPV дроны - 35 670 ед,

- БПЛА оперативно-тактического уровня - 192 ед,

- Ударные БПЛА - 1 140 ед,

- БПЛА "Shahed - 136/131" - 164 ед,

- Крылатые ракеты - 4 ед,

- Плавсредства - 458 ед,

- Хранилища с боеприпасами - 188 ед,

- Корабли и катера - 5 ед.

Противник продолжает нести потери в живой силе и технике. Данные уточняются.

Напомним 

В 2024 году Воздушные Силы Украины уничтожили более 1300 ракет, 14 400 беспилотников, 40 самолетов и 6 вертолетов врага. Несмотря на увеличение атак ракетами и БПЛА, ВС ВСУ совершили более 20 000 самолето-вылетов, почти 9000 из которых - с применением западного вооружения.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Война