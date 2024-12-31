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Понад 11 тисяч БПЛА та 1300 ракет: у Повітряних силах підбили підсумки бойової роботи за рік 

Київ • УНН

 • 23370 перегляди

Повітряні Сили України у 2024 році знищили понад 1300 ракет, 14400 безпілотників, 40 літаків та 6 вертольотів противника. ПС ЗСУ здійснили понад 20000 літаковильотів, з яких майже 9000 - із західним озброєнням.

У 2024 році Повітряні Сили України знищили понад 1300 ракет, 14 400 безпілотників, 40 літаків і 6 вертольотів ворога. Попри збільшення атак ракетами та БПЛА, ПС ЗСУ здійснили понад 20 000 літаковильотів, майже 9000 з яких — із застосуванням західного озброєння, пише УНН.

"У 2024-му ворог застосував по об’єктах критичної інфраструктури України значно більше ракет та ударних БпЛА, ніж торік", - пишуть в ПЗСУ.

У повітряних силах зазначають, що ворог почав використовувати велику кількість безпілотників, що імітують справжні "шахеди", щоб ускладнити повітряну обстановку, перевантажити систему ППО та виснажити українських захисників неба. Окрім того, ворожі літаки випустили десятки тисяч керованих авіабомб по прифронтових територіях, руйнуючи українські міста та села поблизу лінії фронту.

Також протягом цього року противник наростив як виробництво, так і застосування по Україні балістичних ракет, включаючи північнокорейські KN-23. 

"Попри щоденні атаки ворога, Повітряні Сили, разом з усіма Силами оборони, продовжують тримати небо над Україною. У 2024 році протиповітряною обороною знищено понад 1300 ракет різних типів, 11200 ударних безпілотників, 3200 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. У цьому році протиповітряною обороною України збито 40 літаків та 6 вертольотів противника", - додають вони.

Протягом року авіація Повітряних Сил здійснила понад 20 000 літаковильотів, з яких майже 9000 були спрямовані на бойове використання західних засобів ураження.

Нагадаємо 

У Повітряних Силах ЗСУ спростували інформацію поширено російськими медіа про те, що український пілот потрапив у полон до армії рф.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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