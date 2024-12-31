Более 11 тысяч БПЛА и 1300 ракет: в Воздушных силах подвели итоги боевой работы за год

ukenru
Эксклюзив
Молочные товары, овощи или мясо: что больше всего подорожало в 2024 году
14:46 • 28872 просмотра

Молочные товары, овощи или мясо: что больше всего подорожало в 2024 году

Эксклюзив
Украинцы изменили приоритеты в покупке техники: что выбирали в 2024 году и какие цены
12:21 • 88319 просмотра

Украинцы изменили приоритеты в покупке техники: что выбирали в 2024 году и какие цены

Военный омбудсмен: что известно об Ольге Решетиловой
 • 107044 просмотра

Военный омбудсмен: что известно об Ольге Решетиловой

Эксклюзив
Период роста и перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2025 год
 • 120383 просмотра

Период роста и перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2025 год

Эксклюзив
Комитет Рады разберется со скандалом вокруг поставок повязок для людей-бабочек
 • 137969 просмотра

Комитет Рады разберется со скандалом вокруг поставок повязок для людей-бабочек

Эксклюзив
От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором
 • 189444 просмотра

От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором

Гадания и приметы: развлечения на Новый год
 • 152537 просмотра

Гадания и приметы: развлечения на Новый год

Эксклюзив
Год Змеи: как встретить, чтобы привлечь удачу
 • 137832 просмотра

Год Змеи: как встретить, чтобы привлечь удачу

Эксклюзив
Выводы аудита. Без немедленных реформ в АРМА государство и в дальнейшем будет нести убытки - юрист
 • 115833 просмотра

Выводы аудита. Без немедленных реформ в АРМА государство и в дальнейшем будет нести убытки - юрист

Эксклюзив
Феномен "S.T.A.L.K.E.R. 2": как выход игры вызвал всплеск продаж игровых гаджетов
 • 108449 просмотра

Феномен "S.T.A.L.K.E.R. 2": как выход игры вызвал всплеск продаж игровых гаджетов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Брэд Питт и Анджелина Джоли достигли соглашения о разводе после 8 лет судебной тяжбы

Брэд Питт и Анджелина Джоли достигли соглашения о разводе после 8 лет судебной тяжбы

 • 109369 просмотра
Дженнифер Лопес оставила Бена Аффлека вне итогов 2024 года

Дженнифер Лопес оставила Бена Аффлека вне итогов 2024 года

 • 89729 просмотра
От фейерверков в Сиднее до падения шара в Нью-Йорке: города по всему миру готовятся встретить Новый год

От фейерверков в Сиднее до падения шара в Нью-Йорке: города по всему миру готовятся встретить Новый год

 • 91139 просмотра
«Мой кот поет лучше!": фанаты разоблачили „ужасное“ выступление Рианны в караоке

«Мой кот поет лучше!": фанаты разоблачили „ужасное“ выступление Рианны в караоке

 • 78117 просмотра
«Мы как близнецы!» - Бритни Спирс поделилась фото с 18-летним сыном

«Мы как близнецы!» - Бритни Спирс поделилась фото с 18-летним сыном

 • 65391 просмотра
публикации
От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором

От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором
Эксклюзив

 • 189446 просмотра
Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

 • 142447 просмотра
Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет

Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет
Эксклюзив

 • 244755 просмотра
Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

 • 219940 просмотра
Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025

Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025
Эксклюзив

 • 236060 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Голливудские пары, сохранившие любовь: секреты отношений

Голливудские пары, сохранившие любовь: секреты отношений

16:15 • 6869 просмотра
Король Чарльз III объявил список новых рыцарей и командоров Британской империи

Король Чарльз III объявил список новых рыцарей и командоров Британской империи

13:56 • 19187 просмотра
«Мы как близнецы!» - Бритни Спирс поделилась фото с 18-летним сыном

«Мы как близнецы!» - Бритни Спирс поделилась фото с 18-летним сыном

 • 65371 просмотра
Празднования начались: Кирибати первой в мире встретила 2025 год

Празднования начались: Кирибати первой в мире встретила 2025 год

 • 38848 просмотра
«Мой кот поет лучше!": фанаты разоблачили „ужасное“ выступление Рианны в караоке

«Мой кот поет лучше!": фанаты разоблачили „ужасное“ выступление Рианны в караоке

 • 78099 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Более 11 тысяч БПЛА и 1300 ракет: в Воздушных силах подвели итоги боевой работы за год

Более 11 тысяч БПЛА и 1300 ракет: в Воздушных силах подвели итоги боевой работы за год

Киев  •  УНН

 • 5159 просмотра

Read in English

Воздушные Силы Украины в 2024 году уничтожили более 1300 ракет, 14400 беспилотников, 40 самолетов и 6 вертолетов противника. ВС ВСУ совершили более 20000 самолетовылетов, из которых почти 9000 - с западным вооружением.

В 2024 году Воздушные Силы Украины уничтожили более 1300 ракет, 14 400 беспилотников, 40 самолетов и 6 вертолетов врага. Несмотря на увеличение атак ракетами и БПЛА, ВС ВСУ совершили более 20 000 самолетовылетов, почти 9000 из которых - с применением западного вооружения, пишет УНН.

"В 2024-м враг применил по объектам критической инфраструктуры Украины значительно больше ракет и ударных БпЛА, чем в прошлом году", - пишут в ПЗСУ.

В Воздушных силах отмечают, что враг начал использовать большое количество беспилотников, имитирующих настоящие "шахеды", чтобы усложнить воздушную обстановку, перегрузить систему ПВО и истощить украинских защитников неба. Кроме того, вражеские самолеты выпустили десятки тысяч управляемых авиабомб по прифронтовым территориям, разрушая украинские города и села вблизи линии фронта.

Также в течение этого года противник нарастил как производство, так и применение по Украине баллистических ракет, включая северокорейские KN-23. 

"Несмотря на ежедневные атаки врага, Воздушные Силы, вместе со всеми Силами обороны, продолжают держать небо над Украиной. В 2024 году противовоздушной обороной уничтожено более 1300 ракет различных типов, 11200 ударных беспилотников, 3200 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня. В этом году противовоздушной обороной Украины сбито 40 самолетов и 6 вертолетов противника", - добавляют они.

В течение года авиация Воздушных Сил осуществила более 20 000 самолетовылетов, из которых почти 9000 были направлены на боевое использование западных средств поражения.

Напомним 

В Воздушных Силах ВСУ опровергли информацию распространенную российскими медиа о том, что украинский пилот попал в плен к армии рф.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
severnaya-koreyaСеверная Корея
ukrainaУкраина