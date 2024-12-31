Более 11 тысяч БПЛА и 1300 ракет: в Воздушных силах подвели итоги боевой работы за год
Киев • УНН
Воздушные Силы Украины в 2024 году уничтожили более 1300 ракет, 14400 беспилотников, 40 самолетов и 6 вертолетов противника. ВС ВСУ совершили более 20000 самолетовылетов, из которых почти 9000 - с западным вооружением.
В 2024 году Воздушные Силы Украины уничтожили более 1300 ракет, 14 400 беспилотников, 40 самолетов и 6 вертолетов врага. Несмотря на увеличение атак ракетами и БПЛА, ВС ВСУ совершили более 20 000 самолетовылетов, почти 9000 из которых - с применением западного вооружения, пишет УНН.
"В 2024-м враг применил по объектам критической инфраструктуры Украины значительно больше ракет и ударных БпЛА, чем в прошлом году", - пишут в ПЗСУ.
В Воздушных силах отмечают, что враг начал использовать большое количество беспилотников, имитирующих настоящие "шахеды", чтобы усложнить воздушную обстановку, перегрузить систему ПВО и истощить украинских защитников неба. Кроме того, вражеские самолеты выпустили десятки тысяч управляемых авиабомб по прифронтовым территориям, разрушая украинские города и села вблизи линии фронта.
Также в течение этого года противник нарастил как производство, так и применение по Украине баллистических ракет, включая северокорейские KN-23.
"Несмотря на ежедневные атаки врага, Воздушные Силы, вместе со всеми Силами обороны, продолжают держать небо над Украиной. В 2024 году противовоздушной обороной уничтожено более 1300 ракет различных типов, 11200 ударных беспилотников, 3200 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня. В этом году противовоздушной обороной Украины сбито 40 самолетов и 6 вертолетов противника", - добавляют они.
В течение года авиация Воздушных Сил осуществила более 20 000 самолетовылетов, из которых почти 9000 были направлены на боевое использование западных средств поражения.
Напомним
В Воздушных Силах ВСУ опровергли информацию распространенную российскими медиа о том, что украинский пилот попал в плен к армии рф.