ВМС забезпечили прохід 9061 судна через морський коридор у 2024 році
Київ • УНН
У 2024 році ВМС України забезпечили безпечний прохід 9061 цивільного судна через морський коридор. Це дозволило експортувати понад 74,4 млн тонн вантажів та уникнути підривів на морських мінах.
Військово-Морські Сили Збройних Сил України у 2024 році успішно забезпечили прохід 9061 цивільних суден морським коридором.
Про це повідомляють Військово-морські Сили ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За цей період через морський коридор пройшло 9061 судно, з яких 4651 прибуло в Україну, а 4410 вирушили до інших портів.
Це дозволило Україні експортувати понад 74,4 мільйона тонн вантажів, зокрема аграрної продукції, що є критично важливим для підтримки нашої економіки та продовольчої безпеки світу. Адже перевезення майже 80% вантажів здійснюється морським шляхом
Крім того, було знищено велику кількість "дрейфуючих" мін, а у портах сили ВМС не допустили жодного випадку підриву на морських мінах.
Також силами ВМС здійснювалося постійне супроводження вантажних суден.
Нагадаємо
Військово-Морські Сили України за 2024 рік знищили понад 500 плавзасобів рф та близько 23 814 солдатів противника.