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ВМС забезпечили прохід 9061 судна через морський коридор у 2024 році

ВМС забезпечили прохід 9061 судна через морський коридор у 2024 році

Київ • УНН

 • 26846 перегляди

У 2024 році ВМС України забезпечили безпечний прохід 9061 цивільного судна через морський коридор. Це дозволило експортувати понад 74,4 млн тонн вантажів та уникнути підривів на морських мінах.

Військово-Морські Сили Збройних Сил України у 2024 році успішно забезпечили прохід 9061 цивільних суден морським коридором.

Про це повідомляють Військово-морські Сили ЗСУ, пише УНН.

Деталі 

За цей період через морський коридор пройшло 9061 судно, з яких 4651 прибуло в Україну, а 4410 вирушили до інших портів. 

Це дозволило Україні експортувати понад 74,4 мільйона тонн вантажів, зокрема аграрної продукції, що є критично важливим для підтримки нашої економіки та продовольчої безпеки світу. Адже перевезення майже 80% вантажів здійснюється морським шляхом

- йдеться у повідомленні.

Крім того, було знищено велику кількість "дрейфуючих" мін, а у портах сили ВМС не допустили жодного випадку підриву на морських мінах.

Також силами ВМС здійснювалося постійне супроводження вантажних суден. 

Нагадаємо 

Військово-Морські Сили України за 2024 рік знищили понад 500 плавзасобів рф та близько 23 814 солдатів противника. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Економіка
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