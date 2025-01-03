ВМС забезпечили прохід 9061 судна через морський коридор у 2024 році

Військово-Морські Сили Збройних Сил України у 2024 році успішно забезпечили прохід 9061 цивільних суден морським коридором.

Про це повідомляють Військово-морські Сили ЗСУ, пише УНН.

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За цей період через морський коридор пройшло 9061 судно, з яких 4651 прибуло в Україну, а 4410 вирушили до інших портів.

Це дозволило Україні експортувати понад 74,4 мільйона тонн вантажів, зокрема аграрної продукції, що є критично важливим для підтримки нашої економіки та продовольчої безпеки світу. Адже перевезення майже 80% вантажів здійснюється морським шляхом - йдеться у повідомленні.

Крім того, було знищено велику кількість "дрейфуючих" мін, а у портах сили ВМС не допустили жодного випадку підриву на морських мінах.

Також силами ВМС здійснювалося постійне супроводження вантажних суден.

Нагадаємо

Військово-Морські Сили України за 2024 рік знищили понад 500 плавзасобів рф та близько 23 814 солдатів противника.