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Дмитрий Лубинец: выводы ООН по Украине являются ошибочными и необоснованными

Дмитрий Лубинец: выводы ООН по Украине являются ошибочными и необоснованными

Киев  •  УНН

 • 9677 просмотра

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Дмитрий Лубинец заявил о необоснованности выводов ООН по обращению с военнопленными в Украине. Омбудсмен отметил недопустимость уравнивания масштабов нарушений со стороны Украины и РФ.

ООН уравнивает масштабы нарушений, что недопустимо. Кроме того, получается, что Украина предоставляет доступ международным организациям, а россия просто не допускает.

Пишет УНН со ссылкой на ТГ-канал Омбудсмана Украины.

Детали

Дмитрий Лубинец отметил следующее:

В докладе не были учтены комментарии Департамента по вопросам реализации национального превентивного механизма. Сотрудники Офиса Омбудсмана вместе с представителями общественных организаций регулярно осуществляют посещение лагерей для содержания военнопленных и специальных участков в следственных изоляторах.

Украина придерживается условий и правил обращения с российскими военнопленными, соответствующих Женевской конвенции.

Также, сообщения о случаях пыток и жестокого обращения с российскими военнопленными, которые совершаются в местах транзита после их эвакуации с поля боя, требуют дополнительной верификации через уполномоченные госорганы Украины. ООН фактически приравнивает нарушения со стороны Украины и РФ.

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Лубинец подчеркнул, что украинские военнопленные возвращаются из российской неволи с тяжелыми физическими и психологическими травмами, иногда не совместимыми с жизнью, тогда как россия не допускает международных наблюдателей в свои места содержания

Мы неоднократно отмечали, что освещение проблемы "ненадлежащего обращения" должно отражать объемы нарушений МГП со стороны российской стороны, даже при отсутствии полного доступа к местам содержания в РФ. Ведь получается, что Украина предоставляет доступ международным организациям, которые могут освещать все в отчетах, а Россия просто не допускает. Это не тождественные вещи!

- отметил Лубинец.

"Меня возмущает, что по текущему контексту заключительные рекомендации России и Украине "соблюдать МГП". То есть ООН уравнивает масштабы нарушений, что недопустимо."

Напомним 

МИД Украины опровергает обвинения ООН об ограничении религиозных свобод в стране. Министерство отмечает, что закон лишь запрещает подчинение религиозных организаций руководящим центрам страны-агрессора. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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