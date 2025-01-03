Дмитрий Лубинец: выводы ООН по Украине являются ошибочными и необоснованными

ООН уравнивает масштабы нарушений, что недопустимо. Кроме того, получается, что Украина предоставляет доступ международным организациям, а россия просто не допускает.

Пишет УНН со ссылкой на ТГ-канал Омбудсмана Украины.

Детали

Дмитрий Лубинец отметил следующее:

В докладе не были учтены комментарии Департамента по вопросам реализации национального превентивного механизма. Сотрудники Офиса Омбудсмана вместе с представителями общественных организаций регулярно осуществляют посещение лагерей для содержания военнопленных и специальных участков в следственных изоляторах.

Украина придерживается условий и правил обращения с российскими военнопленными, соответствующих Женевской конвенции.

Также, сообщения о случаях пыток и жестокого обращения с российскими военнопленными, которые совершаются в местах транзита после их эвакуации с поля боя, требуют дополнительной верификации через уполномоченные госорганы Украины. ООН фактически приравнивает нарушения со стороны Украины и РФ.

Лубинец подчеркнул, что украинские военнопленные возвращаются из российской неволи с тяжелыми физическими и психологическими травмами, иногда не совместимыми с жизнью, тогда как россия не допускает международных наблюдателей в свои места содержания

Мы неоднократно отмечали, что освещение проблемы "ненадлежащего обращения" должно отражать объемы нарушений МГП со стороны российской стороны, даже при отсутствии полного доступа к местам содержания в РФ. Ведь получается, что Украина предоставляет доступ международным организациям, которые могут освещать все в отчетах, а Россия просто не допускает. Это не тождественные вещи! - отметил Лубинец.

"Меня возмущает, что по текущему контексту заключительные рекомендации России и Украине "соблюдать МГП". То есть ООН уравнивает масштабы нарушений, что недопустимо."

Напомним

МИД Украины опровергает обвинения ООН об ограничении религиозных свобод в стране. Министерство отмечает, что закон лишь запрещает подчинение религиозных организаций руководящим центрам страны-агрессора.