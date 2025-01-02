МЗС України прокоментувало звинувачення ООН у порушенні релігійних свобод
Київ • УНН
МЗС України спростовує звинувачення ООН щодо обмеження релігійних свобод в країні. Міністерство наголошує, що закон лише забороняє підпорядкування релігійних організацій керівним центрам країни-агресора.
Міністерство закордонних справ України прокоментувало звинувачення ООН в тому, що Україна обмежує релігійні свободи громадян, пише УНН.
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Зокрема, йдеться про 41 періодичну доповідь Управління Верховного комісара ООН з прав людини, що була оприлюднена 31 грудня 2024 року.
Відкидаємо висновки ООН щодо поправок до Закону України "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій" як такі, що спотворюють дійсність. Вкотре наголошуємо, що згаданий у доповіді закон не передбачає заборони жодної з існуючих в Україні церков. Він лише не допускає підпорядкування релігійних організацій в Україні керівним центрам, які розміщуються в державі, що здійснила або здійснює збройну агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину її території, а також релігійних організацій, що підтримують збройну агресію проти України
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