МЗС України прокоментувало звинувачення ООН у порушенні релігійних свобод

Міністерство закордонних справ України прокоментувало звинувачення ООН в тому, що Україна обмежує релігійні свободи громадян, пише УНН.

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Зокрема, йдеться про 41 періодичну доповідь Управління Верховного комісара ООН з прав людини, що була оприлюднена 31 грудня 2024 року.

Відкидаємо висновки ООН щодо поправок до Закону України "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій" як такі, що спотворюють дійсність. Вкотре наголошуємо, що згаданий у доповіді закон не передбачає заборони жодної з існуючих в Україні церков. Він лише не допускає підпорядкування релігійних організацій в Україні керівним центрам, які розміщуються в державі, що здійснила або здійснює збройну агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину її території, а також релігійних організацій, що підтримують збройну агресію проти України