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МЗС України прокоментувало звинувачення ООН у порушенні релігійних свобод

МЗС України прокоментувало звинувачення ООН у порушенні релігійних свобод

Київ • УНН

 • 37569 перегляди

МЗС України спростовує звинувачення ООН щодо обмеження релігійних свобод в країні. Міністерство наголошує, що закон лише забороняє підпорядкування релігійних організацій керівним центрам країни-агресора.

Міністерство закордонних справ України прокоментувало звинувачення ООН в тому, що Україна обмежує релігійні свободи громадян, пише УНН.

Деталі 

Зокрема, йдеться про 41 періодичну доповідь Управління Верховного комісара ООН з прав людини, що була оприлюднена 31 грудня 2024 року.

Відкидаємо висновки ООН щодо поправок до Закону України "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій" як такі, що спотворюють дійсність. Вкотре наголошуємо, що згаданий у доповіді закон не передбачає заборони жодної з існуючих в Україні церков. Він лише не допускає підпорядкування релігійних організацій в Україні керівним центрам, які розміщуються в державі, що здійснила або здійснює збройну агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину її території, а також релігійних організацій, що підтримують збройну агресію проти України

- наголосили в Міністерстві.

Нагадаємо

Президент України зустрівся з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій напередодні Різдва та Хануки. Він подякував за підтримку українського народу та обговорив протидію російському впливу через церкву.

Посольство Ізраїлю висловлює занепокоєння через інциденти у дні святкування Хануки в Україні, заявив посол Ізраїлю в Києві Михаель Бродський.

Поліція ідентифікувала п'яного молодика, який перерізав кабель живлення Менори у Львові. Підозрюваному загрожує штраф та інші санкції згідно зі статтею про пошкодження релігійних споруд.

Зеленський запалив ханукальні свічки з рабинами України на менорі від Мілея25.12.24, 19:32 • 35296 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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