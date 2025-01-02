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МИД Украины прокомментировал обвинения ООН в нарушении религиозных свобод

МИД Украины прокомментировал обвинения ООН в нарушении религиозных свобод

Киев  •  УНН

 • 11875 просмотра

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МИД Украины опровергает обвинения ООН в ограничении религиозных свобод в стране. Министерство отмечает, что закон лишь запрещает подчинение религиозных организаций руководящим центрам страны-агрессора.

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало обвинения ООН в том, что Украина ограничивает религиозные свободы граждан, пишет УНН.

Детали 

В частности, речь идет о 41 периодическом докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, который был обнародован 31 декабря 2024 года.

Отбрасываем выводы ООН относительно поправок к Закону Украины «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций» как искажающие действительность. Еще раз подчеркиваем, что упомянутый в докладе закон не предусматривает запрета ни одной из существующих в Украине церквей. Он лишь не допускает подчинения религиозных организаций в Украине руководящим центрам, которые размещаются в государстве, осуществившем или осуществляющем вооруженную агрессию против Украины и/или временно оккупировавшем часть ее территории, а также религиозных организаций, поддерживающих вооруженную агрессию против Украины

- отметили в Министерстве.

Напомним,

Президент Украины встретился с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций накануне Рождества и Хануки. Он поблагодарил за поддержку украинского народа и обсудил противодействие российскому влиянию через церковь.

Посольство Израиля выражает обеспокоенность из-за инцидентов в дни празднования Хануки в Украине, заявил посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский.

Полиция идентифицировала пьяного молодого человека, который перерезал кабель питания Меноры во Львове. Подозреваемому грозит штраф и другие санкции согласно статье о повреждении религиозных сооружений.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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