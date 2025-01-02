МИД Украины прокомментировал обвинения ООН в нарушении религиозных свобод

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало обвинения ООН в том, что Украина ограничивает религиозные свободы граждан, пишет УНН.

Детали

В частности, речь идет о 41 периодическом докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, который был обнародован 31 декабря 2024 года.

Отбрасываем выводы ООН относительно поправок к Закону Украины «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций» как искажающие действительность. Еще раз подчеркиваем, что упомянутый в докладе закон не предусматривает запрета ни одной из существующих в Украине церквей. Он лишь не допускает подчинения религиозных организаций в Украине руководящим центрам, которые размещаются в государстве, осуществившем или осуществляющем вооруженную агрессию против Украины и/или временно оккупировавшем часть ее территории, а также религиозных организаций, поддерживающих вооруженную агрессию против Украины