МИД Украины прокомментировал обвинения ООН в нарушении религиозных свобод
Киев • УНН
МИД Украины опровергает обвинения ООН в ограничении религиозных свобод в стране. Министерство отмечает, что закон лишь запрещает подчинение религиозных организаций руководящим центрам страны-агрессора.
Министерство иностранных дел Украины прокомментировало обвинения ООН в том, что Украина ограничивает религиозные свободы граждан, пишет УНН.
Детали
В частности, речь идет о 41 периодическом докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, который был обнародован 31 декабря 2024 года.
Отбрасываем выводы ООН относительно поправок к Закону Украины «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций» как искажающие действительность. Еще раз подчеркиваем, что упомянутый в докладе закон не предусматривает запрета ни одной из существующих в Украине церквей. Он лишь не допускает подчинения религиозных организаций в Украине руководящим центрам, которые размещаются в государстве, осуществившем или осуществляющем вооруженную агрессию против Украины и/или временно оккупировавшем часть ее территории, а также религиозных организаций, поддерживающих вооруженную агрессию против Украины
Напомним,
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