19-річного львів'янина напідпитку запідозрили у пошкодженні Менори: йому загрожує штраф
Київ • УНН
Поліція ідентифікувала п'яного молодика, який перерізав кабель живлення Менори у Львові. Підозрюваному загрожує штраф та інші санкції згідно зі статтею про пошкодження релігійних споруд.
У Львові поліцейські запідозрили 19-річного місцевого жителя у тому, що він у стані алкогольного сп’яніння пошкодив Менору на вулиці Валовій. Йому загрожує штраф. Пише УНН з посиланням на Нацполіцію.
Деталі
1 січня під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, на якому невідомий пошкодив Менору, встановлену на вулиці Валовій у Львові. Чоловік підійшов до семисвічника, перерізав кабель живлення та втік.
"Поліцейські встановили зловмисника, причетного до пошкодження Менори у Львові. Ним виявився 19-річний місцевий житель, який у момент скоєння порушення перебував у стані алкогольного сп’яніння", - повідомили у поліції.
Вирішується питання про повідомлення йому підозри за ст. 178 Кримінального кодексу України (Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків).
Санкція статті передбачає штраф від однієї до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадські роботи на строк від шістдесяти до двохсот сорока годин, пробаційний нагляд до трьох років, обмеження волі до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.
Поліція також встановлює процесуальний статус інших осіб, які були поруч та знімали подію на відео.
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