19-летнего нетрезвого львовянина заподозрили в повреждении Меноры: ему грозит штраф
Киев • УНН
Полиция идентифицировала пьяного молодого человека, который перерезал кабель питания Меноры во Львове. Подозреваемому грозит штраф и другие санкции согласно статье о повреждении религиозных сооружений.
Во Львове полицейские заподозрили 19-летнего местного жителя в том, что он в состоянии алкогольного опьянения повредил Менору на улице Валовой. Ему грозит штраф. Пишет УНН со ссылкой на Нацполицию.
Детали
1 января во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видео, на котором неизвестный повредил Менору, установленную на улице Валовой во Львове. Мужчина подошел к семисвечнику, перерезал кабель питания и убежал.
"Полицейские установили злоумышленника, причастного к повреждению Меноры во Львове. Им оказался 19-летний местный житель, который в момент совершения нарушения находился в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в полиции.
Решается вопрос о сообщении ему подозрения по ст. 178 Уголовного кодекса Украины (Повреждение религиозных сооружений или культовых зданий).
Санкция статьи предусматривает штраф от одной до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, общественные работы на срок от шестидесяти до двухсот сорока часов, пробационный надзор до трех лет, ограничение свободы до трех лет или лишение свободы на тот же срок.
Полиция также устанавливает процессуальный статус других лиц, которые были рядом и снимали событие на видео.
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