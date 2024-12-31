В Николаеве неизвестные подожгли двери синагоги
Киев • УНН
В ночь на 31 декабря неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в фасад синагоги в центре Николаева. Охранник потушил пожар, полиция расследует дело как хулиганство, что наказывается до 7 лет заключения.
В Николаеве подожгли двери синагоги, полиция устанавливает причастных лиц, сообщили в ГУНП в Николаевской области, пишет УНН.
Детали
"Сообщение о том, что неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в фасад молитвенного дома в центре Николаева поступило в полицию ночью 31 декабря. Возгорание потушил охранник здания", - сообщили в полиции.
На месте происшествия полицейские изъяли остатки продуктов горения и стеклянной емкости.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к совершению преступления, изучают записи с камер видеонаблюдения и проводят комплекс следственно-розыскных мероприятий.
Событие предварительно квалифицировали по ч. 4 ст. 296 УК Украины - хулиганство. Санкция статьи предусматривает до семи лет заключения.
В Николаеве синагогу облили красной краской, открыто производство26 окт. 2023, 10:44 • 220550 просмотров