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У Миколаєві невідомі підпалили двері синагоги

Київ • УНН

 • 23753 перегляди

В ніч на 31 грудня невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю у фасад синагоги в центрі Миколаєва. Охоронець загасив пожежу, поліція розслідує справу як хуліганство, що карається до 7 років ув'язнення.

У Миколаєві підпалили двері синагоги, поліція встановлює причетних осіб, повідомили у ГУНП в Миколаївській області, пише УНН.

Деталі

"Повідомлення про те, що невідомі кинули пляшку з запальною сумішшю у фасад молитовного будинку у середмісті Миколаєва надійшла до поліції вночі 31 грудня. Займання загасив охоронець будівлі", - повідомили у поліції.

На місці події поліцейські вилучили залишки продуктів горіння та скляної ємності.

Нині правоохоронці встановлюють всі обставини події та осіб, причетних до скоєння злочину, вивчають записи з камер відеоспостереження та проводять комплекс слідчо-розшукових заходів.

Подію попередньо кваліфікували за ч. 4 ст. 296 КК України - хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років ув’язнення.

У Миколаєві синагогу облили червоною фарбою, відкрито провадження26.10.23, 13:44 • 220648 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
mykolaivМиколаїв

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