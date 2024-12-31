У Миколаєві невідомі підпалили двері синагоги
Київ • УНН
В ніч на 31 грудня невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю у фасад синагоги в центрі Миколаєва. Охоронець загасив пожежу, поліція розслідує справу як хуліганство, що карається до 7 років ув'язнення.
У Миколаєві підпалили двері синагоги, поліція встановлює причетних осіб, повідомили у ГУНП в Миколаївській області, пише УНН.
Деталі
"Повідомлення про те, що невідомі кинули пляшку з запальною сумішшю у фасад молитовного будинку у середмісті Миколаєва надійшла до поліції вночі 31 грудня. Займання загасив охоронець будівлі", - повідомили у поліції.
На місці події поліцейські вилучили залишки продуктів горіння та скляної ємності.
Нині правоохоронці встановлюють всі обставини події та осіб, причетних до скоєння злочину, вивчають записи з камер відеоспостереження та проводять комплекс слідчо-розшукових заходів.
Подію попередньо кваліфікували за ч. 4 ст. 296 КК України - хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років ув’язнення.
У Миколаєві синагогу облили червоною фарбою, відкрито провадження26.10.23, 13:44 • 220648 переглядiв