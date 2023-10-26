У Миколаєві синагогу облили червоною фарбою, відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. В Миколаєві невідомі облили червоною фарбою діючу синагогу. Правоохоронці відкрили провадження. Про це журналісту УНН повідомили у поліції в Миколаївській області.
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«Щодо синагоги в Миколаєві. Наразі порушено кримінальне провадження за фактом - хуліганство. На місці працює слідчо-оперативна група і криміналісти вже завершили (роботу – ред.). Опитуються свідки, наразі з’ясовуються камери відеоспостереження», - розповіли в поліції.
Об'єднана єврейська община України опублікувала фото, на якому діюча синагога на вулиці Шнеєрсона облита фарбою.
«Фарбою спаплюжені вікна та фасад синагоги», - йдеться в повідомленні.
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