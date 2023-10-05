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У Києві поліцейські викрили групу малолітніх, які обкрадали могили полеглих Героїв

У Києві поліцейські викрили групу малолітніх, які обкрадали могили полеглих Героїв

Київ • УНН

 • 638706 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. До поліції звернулась місцева жителька із повідомленням про конфліктну ситуацію з неповнолітніми на Берковецькому кладовищі. Жінка розповіла, що відвідуючи могилу свого чоловіка, який загинув на війні, вона бачила двох школярок, які обкрадали могили інших військовослужбовців. Заявниця зробила дітям зауваження, але останні у відповідь їй нагрубили. Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.

Деталі

З аналогічними скаргами до поліції звернулися багато людей. Навідуючись до могил своїх близьких, люди часто спостерігають, як декілька малолітніх порушників, не соромлячись забирають з могил прапори, браслети, шеврони, нашивки, квіти, а також інші пам’ятні речі.

Правоохоронці встановили 8 малолітніх порушників – це хлопці та дівчата, 2010 та 2011 років народження. Усіх разом з батьками було доставлено до відділу поліції для проведення виховної роботи та складання адміністративних матеріалів. На батьків складено адміністративні матеріали за ст. 184 КУпАП.

«Поліція Києва буде жорстко реагувати на будь-які спроби неповаги до полеглих Героїв України і вживатиме всі заходи задля притягнення винних осіб до відповідальності», - наголосили в поліції.

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