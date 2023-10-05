В Киеве полицейские разоблачили группу малолетних, которые обворовывали могилы павших героев
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. В полицию обратилась местная жительница с сообщением о конфликтной ситуации с несовершеннолетними на Берковецком кладбище. Женщина рассказала, что посещая могилу своего мужа, погибшего на войне, она видела двух школьниц, которые обворовывали могилы других военнослужащих. Заявительница сделала детям замечание, но последние в ответ ей нагрубили. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.
Детали
С аналогичными жалобами в полицию обратились многие люди. Наведываясь к могилам своих близких, люди часто наблюдают, как несколько малолетних нарушителей, не стесняясь забирают из могил флаги, браслеты, шевроны, нашивки, цветы, а также другие памятные вещи.
Правоохранители установили 8 малолетних нарушителей - это мальчики и девочки, 2010 и 2011 годов рождения. Все вместе с родителями были доставлены в отдел полиции для проведения воспитательной работы и составления административных материалов. На родителей составлены административные материалы по ст. 184 КУоАП.
«Полиция Киева будет жестко реагировать на любые попытки неуважения к павшим героям Украины и будет принимать все меры для привлечения виновных лиц к ответственности»,- отметили в полиции.
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