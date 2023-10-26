В Николаеве синагогу облили красной краской, открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Николаеве неизвестные облили красной краской действующую синагогу. Правоохранители открыли производство. Об этом журналисту УНН сообщили в полиции в Николаевской области.
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«Относительно синагоги в Николаеве. Сейчас возбуждено уголовное производство по факту - хулиганство. На месте работает следственно-оперативная группа и криминалисты уже завершили (работу – ред.). Опрашиваются свидетели, сейчас выясняются камеры видеонаблюдения», - рассказали в полиции.
Объединенная еврейская община Украины опубликовала фото, на котором действующая синагога на улице Шнеерсона облита краской.
«Краской осквернены окна и фасад синагоги», - говорится в сообщении.
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