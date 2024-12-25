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Зеленский зажег ханукальные свечи с раввинами Украины на меноре от Милея

Зеленский зажег ханукальные свечи с раввинами Украины на меноре от Милея

Киев  •  УНН

 • 846 просмотра

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Президент Украины принял участие в церемонии зажжения ханукальных свечей вместе с раввинами Украины. На мероприятии присутствовали главные раввины из разных городов страны, а менора была подарена президентом Аргентины.

По случаю начала праздника Хануки Президент Владимир Зеленский вместе с раввинами Украины принял участие в зажигании ханукальных свечей, передает УНН.

Главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий произнес благословение и рассказал о значимости Хануки, которая символизирует большое чудо.

"Продолжается борьба между светом и тьмой. Мы видим, что благодаря вам ось зла становится намного слабее, и мы ее скоро победим. Будем зажигать эти свечи и будем надеяться на Всевышнего - он нам поможет, и мы будем молиться со всеми, чтобы вскоре увидеть великие чудеса", - сказал он. 

Глава государства поздравил еврейскую общину с праздником и поблагодарил за молитвы за Украину и украинцев.

"Спасибо, что вы в Украине и поддерживаете всех. У нас уникальная страна - сегодня и Рождество, и Ханука. Это очень хорошо, что в Украине мы можем все вместе жить, бороться с темнотой благодаря тому, что есть свет", - отметил Президент.

Зеленский отметил, что ханукальную менору, которую зажигали сегодня, ему подарил Президент Аргентины Хавьер Милей во время инаугурации в декабре прошлого года, когда был четвертый из восьми дней Хануки 5784.

Председатель совета Федерации еврейских общин Украины раввин Меир Стамблер отметил, что Ханука также напоминает миру о победе небольшого количества людей над сильным врагом.

На церемонии также присутствовали: главный раввин Бейт Менахем Хабад (Киев) Йонатан Маркович, главный раввин еврейской религиозной общины Центральной синагоги Киева Моше Асман, главный раввин Симха Хабад Левый берег (Киев) Мордехай Левенгарц, главный раввин Львова Мордехай Болд, главный раввин Николаева Шалом Готтлиб, главный раввин Одессы Авраам Вольф, главный раввин Сум Ехиэль Левитанский, главный раввин Харькова Моше Москович, главный раввин Херсона Йосеф Вольф и заместитель председателя совета Федерации еврейских общин Украины раввин Рафаэль Рутман.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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