Дмитро Лубінець: висновки ООН щодо України є хибними і необґрунтованими
Київ • УНН
Дмитро Лубінець заявив про необґрунтованість висновків ООН щодо поводження з військовополоненими в Україні. Омбудсмен наголосив на неприпустимості зрівняння масштабів порушень з боку України та РФ.
ООН зрівнює масштаби порушень, що є неприпустимим. Крім того, виходить, що Україна надає доступ міжнародним організаціям, а росія просто не допускає.
Пише УНН із посиланням на ТГ-канал Омбудсмана України.
Деталі
Дмитро Лубінець зазначив наступне:
У доповіді не були враховані коментарі Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму.
Співробітники Офісу Омбудсмана разом з представниками громадських організацій регулярно здійснюють відвідування таборів для тримання військовополонених та спеціальних дільниць у слідчих ізоляторах.
Україна дотримується умов та правил поводження з російськими військовополоненими відповідають Женевській конвенції.
Також, повідомлення про випадки катувань і жорстокого поводження з російськими військовополоненими, які вчиняються у місцях транзиту після їхньої евакуації з поля бою, потребують додаткової верифікації через уповноважені держоргани України. ООН фактично прирівнює порушення з боку України та рф.
Лубінець підкреслив, що українські військовополонені повертаються з російської неволі із тяжкими фізичними та психологічними травмами, іноді не сумісними з життям, тоді як росія не допускає міжнародних спостерігачів до своїх місць утримання.є
Ми неодноразово зазначали, що висвітлення проблеми "неналежного поводження" має відображати обсяги порушень МГП з боку російської сторони, навіть за відсутності повного доступу до місць утримання в рф. Бо ж виходить, що Україна надає доступ міжнародним організаціям, які можуть висвітлювати все у звітах, а росія просто не допускає. Це не тотожні речі!
"Мене обурює, що за поточним контекстом прикінцеві рекомендації Росії та Україні "дотримуватись МГП". Тобто ООН зрівнює масштаби порушень, що є неприпустимим."
Нагадаємо
МЗС України спростовує звинувачення ООН щодо обмеження релігійних свобод в країні. Міністерство наголошує, що закон лише забороняє підпорядкування релігійних організацій керівним центрам країни-агресора.