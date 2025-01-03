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Дмитро Лубінець: висновки ООН щодо України є хибними і необґрунтованими

Дмитро Лубінець: висновки ООН щодо України є хибними і необґрунтованими

Київ • УНН

 • 26180 перегляди

Дмитро Лубінець заявив про необґрунтованість висновків ООН щодо поводження з військовополоненими в Україні. Омбудсмен наголосив на неприпустимості зрівняння масштабів порушень з боку України та РФ.

ООН зрівнює масштаби порушень, що є неприпустимим. Крім того, виходить, що Україна надає доступ міжнародним організаціям, а росія просто не допускає.

Пише УНН із посиланням на ТГ-канал Омбудсмана України.

Деталі

Дмитро Лубінець зазначив наступне:

У доповіді не були враховані коментарі Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму.

Співробітники Офісу Омбудсмана разом з представниками громадських організацій регулярно здійснюють відвідування таборів для тримання військовополонених та спеціальних дільниць у слідчих ізоляторах.

Україна дотримується умов та правил поводження з російськими військовополоненими відповідають Женевській конвенції.

Також, повідомлення про випадки катувань і жорстокого поводження з російськими військовополоненими, які вчиняються у місцях транзиту після їхньої евакуації з поля бою, потребують додаткової верифікації через уповноважені держоргани України. ООН фактично прирівнює порушення з боку України та рф.

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Лубінець підкреслив, що українські військовополонені повертаються з російської неволі із тяжкими фізичними та психологічними травмами, іноді не сумісними з життям, тоді як росія не допускає міжнародних спостерігачів до своїх місць утримання.є

Ми неодноразово зазначали, що висвітлення проблеми "неналежного поводження" має відображати обсяги порушень МГП з боку російської сторони, навіть за відсутності повного доступу до місць утримання в рф. Бо ж виходить, що Україна надає доступ міжнародним організаціям, які можуть висвітлювати все у звітах, а росія просто не допускає. Це не тотожні речі!

- зазначив Лубінець.

"Мене обурює, що за поточним контекстом прикінцеві рекомендації Росії та Україні "дотримуватись МГП". Тобто ООН зрівнює масштаби порушень, що є неприпустимим."

Нагадаємо 

МЗС України спростовує звинувачення ООН щодо обмеження релігійних свобод в країні. Міністерство наголошує, що закон лише забороняє підпорядкування релігійних організацій керівним центрам країни-агресора. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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