Дмитро Лубінець: висновки ООН щодо України є хибними і необґрунтованими

ООН зрівнює масштаби порушень, що є неприпустимим. Крім того, виходить, що Україна надає доступ міжнародним організаціям, а росія просто не допускає.

Пише УНН із посиланням на ТГ-канал Омбудсмана України.

Деталі

Дмитро Лубінець зазначив наступне:

У доповіді не були враховані коментарі Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму.

Співробітники Офісу Омбудсмана разом з представниками громадських організацій регулярно здійснюють відвідування таборів для тримання військовополонених та спеціальних дільниць у слідчих ізоляторах.

Також, повідомлення про випадки катувань і жорстокого поводження з російськими військовополоненими, які вчиняються у місцях транзиту після їхньої евакуації з поля бою, потребують додаткової верифікації через уповноважені держоргани України. ООН фактично прирівнює порушення з боку України та рф.

Лубінець підкреслив, що українські військовополонені повертаються з російської неволі із тяжкими фізичними та психологічними травмами, іноді не сумісними з життям, тоді як росія не допускає міжнародних спостерігачів до своїх місць утримання.є

Ми неодноразово зазначали, що висвітлення проблеми "неналежного поводження" має відображати обсяги порушень МГП з боку російської сторони, навіть за відсутності повного доступу до місць утримання в рф. Бо ж виходить, що Україна надає доступ міжнародним організаціям, які можуть висвітлювати все у звітах, а росія просто не допускає. Це не тотожні речі!