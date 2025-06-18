Окупанти просунулися біля 3 населених пунктів на Сумщині та Донеччині – карти DeepState
Київ • УНН
Російські війська досягли часткового успіху, просунувшись біля Юнаківки, Мирного та Зорі. Оновлені дані аналітиків DeepState показують зміни на лінії фронту в Сумській та Донецькій областях.
Російські загарбники продовжують мати частковий успіх на фронті. Ворогу вдалося просунутися у Сумській та Донецькій областях. Про це інформує УНН посиланням на аналітичний проєкт DeepState.
Деталі
У ніч проти 18 червня аналітики DeepState оновили мапу і повідомили про те, що російські сили просунулися біля Юнаківки, Мирного та Зорі у Сумській та Донецькій областях.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Юнаківки, Мирного та Зорі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Увечері 16 червня російські війська змогли просунутись біля Яблунівки, Гродівки, Комара, Федорівки та в Запоріжжі. Також ворог досяг успіхів біля Бурлацького та Новополя.
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