Окупанти просунулися біля 3 населених пунктів на Сумщині та Донеччині – карти DeepState

Російські загарбники продовжують мати частковий успіх на фронті. Ворогу вдалося просунутися у Сумській та Донецькій областях. Про це інформує УНН посиланням на аналітичний проєкт DeepState.

Деталі

У ніч проти 18 червня аналітики DeepState оновили мапу і повідомили про те, що російські сили просунулися біля Юнаківки, Мирного та Зорі у Сумській та Донецькій областях.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Юнаківки, Мирного та Зорі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Увечері 16 червня російські війська змогли просунутись біля Яблунівки, Гродівки, Комара, Федорівки та в Запоріжжі. Також ворог досяг успіхів біля Бурлацького та Новополя.

За добу 155 бойових зіткнень: Генштаб назвав найгарячіші напрямки на фронті