Оккупанты продвинулись возле 3 населенных пунктов в Сумской и Донецкой областях – карты DeepState

Российские захватчики продолжают иметь частичный успех на фронте. Врагу удалось продвинуться в Сумской и Донецкой областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на аналитический проект DeepState.

Детали

В ночь на 18 июня аналитики DeepState обновили карту и сообщили о том, что российские силы продвинулись возле Юнаковки, Мирного и Зари в Сумской и Донецкой областях.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Юнаковки, Мирного и Зари", - говорится в сообщении.

Напомним

Вечером 16 июня российские войска смогли продвинуться возле Яблоновки, Гродовки, Комара, Федоровки и в Запорожье. Также враг достиг успехов возле Бурлацкого и Новополя.

За сутки 155 боевых столкновений: Генштаб назвал самые горячие направления на фронте