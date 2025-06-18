Оккупанты продвинулись возле 3 населенных пунктов в Сумской и Донецкой областях – карты DeepState
Киев • УНН
Российские войска достигли частичного успеха, продвинувшись возле Юнаковки, Мирного и Зари. Обновленные данные аналитиков DeepState показывают изменения на линии фронта в Сумской и Донецкой областях.
Российские захватчики продолжают иметь частичный успех на фронте. Врагу удалось продвинуться в Сумской и Донецкой областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на аналитический проект DeepState.
Детали
В ночь на 18 июня аналитики DeepState обновили карту и сообщили о том, что российские силы продвинулись возле Юнаковки, Мирного и Зари в Сумской и Донецкой областях.
"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Юнаковки, Мирного и Зари", - говорится в сообщении.
Напомним
Вечером 16 июня российские войска смогли продвинуться возле Яблоновки, Гродовки, Комара, Федоровки и в Запорожье. Также враг достиг успехов возле Бурлацкого и Новополя.
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