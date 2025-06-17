Окупанти просунулися біля 5 населених пунктів на Донеччині та Сумщині

Російські війська змогли просунутись біля 5 населених пунктів в Донецькій та Сумській областях. Про це увечері 16 червня повідомив аналітичний проєкт DeepState, передає УНН.

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У понеділок, 16 червня о 23:51 аналітики DeepState оновили мапу ситуації на російсько-українському фронті.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Яблунівки, Гродівки, Комара, в Запоріжжі та Федорівці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Російські війська досягли просування біля двох населених пунктів у Волноваському районі Донецької області, а саме біля Бурлацького та Новополя. Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState у ніч проти 16 червня.

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