Росіяни просунулися на Донеччині – DeepState

Російські війська просунулись біля двох населених пунктів в Донецькій області. Про це у ніч проти 16 червня повідомив аналітичний проєкт DeepState, передає УНН.

Ворог просунувся біля Бурлацького та в Новополі - йдеться у повідомленні.

Обидва населені пункти знаходяться Волноваському районі на Донеччині.

Нагадаємо

На адміністративній межі Донецької і Дніпропетровської областей будуються інженерно-фортифікаційні споруди для захисту від подальшого просування росіян.

Окупанти просунулися в Донецькій та Луганській областях - карти DeepState