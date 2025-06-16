Росіяни просунулися на Донеччині – DeepState
Київ • УНН
Російські війська досягли просування біля двох населених пунктів у Волноваському районі Донецької області, а саме біля Бурлацького та Новополя. Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState.
Російські війська просунулись біля двох населених пунктів в Донецькій області. Про це у ніч проти 16 червня повідомив аналітичний проєкт DeepState, передає УНН.
Ворог просунувся біля Бурлацького та в Новополі
Обидва населені пункти знаходяться Волноваському районі на Донеччині.
Нагадаємо
На адміністративній межі Донецької і Дніпропетровської областей будуються інженерно-фортифікаційні споруди для захисту від подальшого просування росіян.
Окупанти просунулися в Донецькій та Луганській областях - карти DeepState15.06.25, 03:36 • 14414 переглядiв