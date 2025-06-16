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Росіяни просунулися на Донеччині – DeepState

Київ • УНН

 • 824 перегляди

Російські війська досягли просування біля двох населених пунктів у Волноваському районі Донецької області, а саме біля Бурлацького та Новополя. Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState.

Росіяни просунулися на Донеччині – DeepState

Російські війська просунулись біля двох населених пунктів в Донецькій області. Про це у ніч проти 16 червня повідомив аналітичний проєкт DeepState, передає УНН.

Ворог просунувся біля Бурлацького та в Новополі

- йдеться у повідомленні.

Обидва населені пункти знаходяться Волноваському районі на Донеччині.

Нагадаємо

На адміністративній межі Донецької і Дніпропетровської областей будуються інженерно-фортифікаційні споруди для захисту від подальшого просування росіян. 

Окупанти просунулися в Донецькій та Луганській областях - карти DeepState15.06.25, 03:36 • 14414 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Донецька область
Дніпропетровська область
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