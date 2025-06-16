Россияне продвинулись в Донецкой области – DeepState

Российские войска продвинулись возле двух населенных пунктов в Донецкой области. Об этом в ночь на 16 июня сообщил аналитический проект DeepState, передает УНН.

Враг продвинулся возле Бурлацкого и в Новополе - говорится в сообщении.

Оба населенных пункта находятся в Волновахском районе Донецкой области.

Напомним

На административной границе Донецкой и Днепропетровской областей строятся инженерно-фортификационные сооружения для защиты от дальнейшего продвижения россиян.

Оккупанты продвинулись в Донецкой и Луганской областях – карты DeepState