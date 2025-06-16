Россияне продвинулись в Донецкой области – DeepState
Киев • УНН
Российские войска достигли продвижения возле двух населенных пунктов в Волновахском районе Донецкой области, а именно возле Бурлацкого и Новополя. Об этом сообщил аналитический проект DeepState.
Российские войска продвинулись возле двух населенных пунктов в Донецкой области. Об этом в ночь на 16 июня сообщил аналитический проект DeepState, передает УНН.
Враг продвинулся возле Бурлацкого и в Новополе
Оба населенных пункта находятся в Волновахском районе Донецкой области.
Напомним
На административной границе Донецкой и Днепропетровской областей строятся инженерно-фортификационные сооружения для защиты от дальнейшего продвижения россиян.
Оккупанты продвинулись в Донецкой и Луганской областях – карты DeepState15.06.25, 03:36 • 14413 просмотров