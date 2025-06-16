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Россияне продвинулись в Донецкой области – DeepState

Киев • УНН

 • 622 просмотра

Российские войска достигли продвижения возле двух населенных пунктов в Волновахском районе Донецкой области, а именно возле Бурлацкого и Новополя. Об этом сообщил аналитический проект DeepState.

Россияне продвинулись в Донецкой области – DeepState

Российские войска продвинулись возле двух населенных пунктов в Донецкой области. Об этом в ночь на 16 июня сообщил аналитический проект DeepState, передает УНН.

Враг продвинулся возле Бурлацкого и в Новополе

- говорится в сообщении.

Оба населенных пункта находятся в Волновахском районе Донецкой области.

Напомним

На административной границе Донецкой и Днепропетровской областей строятся инженерно-фортификационные сооружения для защиты от дальнейшего продвижения россиян. 

Оккупанты продвинулись в Донецкой и Луганской областях – карты DeepState15.06.25, 03:36 • 14413 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Донецкая область
Днепропетровская область
Tesla
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