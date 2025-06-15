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На межі Донеччини та Дніпропетровщини зводять потужні укріплення: фото і відео

Київ • УНН

 • 5126 перегляди

На адміністративній межі Донецької та Дніпропетровської областей будують фортифікаційні споруди. Враховуються проблеми з FPV-дронами, тому позиції будуються і під землею.

На межі Донеччини та Дніпропетровщини зводять потужні укріплення: фото і відео

На адміністративній межі Донецької і Дніпропетровської областей будуються інженерно-фортифікаційні споруди для захисту від подальшого просування росіян. Про це повідомляє УНН з посиланням на OSINT-проєкт DeepState.

Деталі

Як зазначили в проекті, велика увага приділяється інженерним загородженням, які поєднують різні види перешкод:

  • протитанкові рови;
    • бетонні тетраедри (вони ж "зуби дракона");
      • єгоза;
        • мінні загородження.

          Також зазначається, що з метою захисту від ворожих FPV-дронів позиції будуються і під землею.

          Інженери та відповідальні люди за вибудову знають про проблеми з FPV-дронами, тож це все враховується в процесі проведення робіт. ІФС будується у вигляді ешелонованої оборони, яка має на меті затримати та виснажити ворога, завдаючи йому максимальних втрат

          - йдеться в повідомленні.

          Нагадаємо

          Окупанти намагаються прорватися до Дніпропетровської області, проте українські захисники стримують ворога. Наразі росіянам не вдалось навіть підійти до адміністративних кордонів області, повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

          Євген Устименко

          Євген Устименко

          СуспільствоВійна
          Донецька область
          Дніпропетровська область
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