На межі Донеччини та Дніпропетровщини зводять потужні укріплення: фото і відео

На адміністративній межі Донецької і Дніпропетровської областей будуються інженерно-фортифікаційні споруди для захисту від подальшого просування росіян. Про це повідомляє УНН з посиланням на OSINT-проєкт DeepState.

Деталі

Як зазначили в проекті, велика увага приділяється інженерним загородженням, які поєднують різні види перешкод:

протитанкові рови;

бетонні тетраедри (вони ж "зуби дракона");

єгоза;

мінні загородження.

Також зазначається, що з метою захисту від ворожих FPV-дронів позиції будуються і під землею.

Інженери та відповідальні люди за вибудову знають про проблеми з FPV-дронами, тож це все враховується в процесі проведення робіт. ІФС будується у вигляді ешелонованої оборони, яка має на меті затримати та виснажити ворога, завдаючи йому максимальних втрат - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Окупанти намагаються прорватися до Дніпропетровської області, проте українські захисники стримують ворога. Наразі росіянам не вдалось навіть підійти до адміністративних кордонів області, повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.