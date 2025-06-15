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На границе Донецкой и Днепропетровской областей возводят мощные укрепления: фото и видео

Киев • УНН

 • 132 просмотра

На административной границе Донецкой и Днепропетровской областей строят фортификационные сооружения. Учитываются проблемы с FPV-дронами, поэтому позиции строятся и под землей.

На границе Донецкой и Днепропетровской областей возводят мощные укрепления: фото и видео

На административной границе Донецкой и Днепропетровской областей строятся инженерно-фортификационные сооружения для защиты от дальнейшего продвижения россиян. Об этом сообщает УНН со ссылкой на OSINT-проект DeepState.

Детали

Как отметили в проекте, большое внимание уделяется инженерным заграждениям, которые сочетают различные виды препятствий:

  • противотанковые рвы;
    • бетонные тетраэдры (они же "зубы дракона");
      • егеза;
        • минные заграждения.

          Также отмечается, что с целью защиты от вражеских FPV-дронов позиции строятся и под землей.

          Инженеры и ответственные люди за выстраивание знают о проблемах с FPV-дронами, поэтому это все учитывается в процессе проведения работ. ИФС строится в виде эшелонированной обороны, которая имеет целью задержать и истощить врага, нанося ему максимальные потери

          - говорится в сообщении.

          Напомним

          Оккупанты пытаются прорваться в Днепропетровскую область, однако украинские защитники сдерживают врага. Сейчас россиянам не удалось даже подойти к административным границам области, сообщил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

          Евгений Устименко

          Евгений Устименко

          ОбществоВойна
          Донецкая область
          Днепропетровская область
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