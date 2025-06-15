На границе Донецкой и Днепропетровской областей возводят мощные укрепления: фото и видео
Киев • УНН
На административной границе Донецкой и Днепропетровской областей строят фортификационные сооружения. Учитываются проблемы с FPV-дронами, поэтому позиции строятся и под землей.
На административной границе Донецкой и Днепропетровской областей строятся инженерно-фортификационные сооружения для защиты от дальнейшего продвижения россиян. Об этом сообщает УНН со ссылкой на OSINT-проект DeepState.
Детали
Как отметили в проекте, большое внимание уделяется инженерным заграждениям, которые сочетают различные виды препятствий:
- противотанковые рвы;
- бетонные тетраэдры (они же "зубы дракона");
- егеза;
- минные заграждения.
Также отмечается, что с целью защиты от вражеских FPV-дронов позиции строятся и под землей.
Инженеры и ответственные люди за выстраивание знают о проблемах с FPV-дронами, поэтому это все учитывается в процессе проведения работ. ИФС строится в виде эшелонированной обороны, которая имеет целью задержать и истощить врага, нанося ему максимальные потери
Напомним
Оккупанты пытаются прорваться в Днепропетровскую область, однако украинские защитники сдерживают врага. Сейчас россиянам не удалось даже подойти к административным границам области, сообщил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.