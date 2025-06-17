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Оккупанты продвинулись возле 5 населенных пунктов в Донецкой и Сумской областях

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Российские войска смогли продвинуться возле Яблоновки, Гродовки, Комара, Федоровки и в Запорожье. Также враг достиг успехов возле Бурлацкого и Новополя.

Оккупанты продвинулись возле 5 населенных пунктов в Донецкой и Сумской областях

Российские войска смогли продвинуться около 5 населенных пунктов в Донецкой и Сумской областях. Об этом вечером 16 июня сообщил аналитический проект DeepState, передает УНН.

Детали

В понедельник, 16 июня в 23:51 аналитики DeepState обновили карту ситуации на российско-украинском фронте.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Яблоновки, Гродовки, Комара, в Запорожье и Федоровке", - говорится в сообщении.

Напомним

Российские войска достигли продвижения возле двух населенных пунктов в Волновахском районе Донецкой области, а именно возле Бурлацкого и Новополя. Об этом сообщил аналитический проект DeepState в ночь на 16 июня. 

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Донецкая область
Сумская область
Запорожье
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