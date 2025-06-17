Оккупанты продвинулись возле 5 населенных пунктов в Донецкой и Сумской областях
Киев • УНН
Российские войска смогли продвинуться возле Яблоновки, Гродовки, Комара, Федоровки и в Запорожье. Также враг достиг успехов возле Бурлацкого и Новополя.
Российские войска смогли продвинуться около 5 населенных пунктов в Донецкой и Сумской областях. Об этом вечером 16 июня сообщил аналитический проект DeepState, передает УНН.
Детали
В понедельник, 16 июня в 23:51 аналитики DeepState обновили карту ситуации на российско-украинском фронте.
"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Яблоновки, Гродовки, Комара, в Запорожье и Федоровке", - говорится в сообщении.
Напомним
Российские войска достигли продвижения возле двух населенных пунктов в Волновахском районе Донецкой области, а именно возле Бурлацкого и Новополя. Об этом сообщил аналитический проект DeepState в ночь на 16 июня.
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