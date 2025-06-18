За сутки 155 боевых столкновений: Генштаб назвал самые горячие направления на фронте
Киев • УНН
17 июня на фронте произошло 155 боевых столкновений. Российские войска активно штурмуют позиции украинских защитников на Покровском, Новопавловском и Торецком направлениях.
С начала суток, 17 июня на российско-украинском произошло 155 боевых столкновений, в частности на Покровском направлении оккупанты совершили 53 атаки, на Северно-Слобожанском и Курском – 28, на Новопавловском – 20. Враг 4599 обстрелял позиций наших войск и населенных пунктов. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечернюю сводку Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Детали
Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00 от 17.06.2025, на фронте зафиксировано 155 боестолкновений.
Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.
Сегодня российские войска нанесли 5 ракетных и 23 авиационных ударов, применив семь ракет и сбросив 33 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли 1138 дронов-камикадзе и совершили 4599 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов
Ситуация по направлениям
На Северно-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили 28 штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес пять авиационных ударов, сбросив восемь управляемых бомб, а также совершил 211 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности четыре - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник дважды безуспешно штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Каменка и Долгенькое.
На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районе населенного пункта Степная Новоселовка, получил отпор.
На Лиманском направлении российские захватчики 14 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Липового и в сторону Нового Мира, Ольговки, Зеленой Долины, Шандриголового и Серебрянского леса.
Три вражеских штурма отбили украинские защитники на Северском направлении – оккупанты пытались продвигаться в сторону Серебрянки.
На Краматорском направлении враг 10 раз штурмовал наши позиции в сторону Маркового, Предтечиного, Белой Горы и вблизи Курдюмовки. Наши воины отбили все атаки противника.
На Торецком направлении 15 раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районе Дилиевки и в направлении Щербиновки, Александро-Калинового, Яблоновки, Степановки, Русиного Яра. Силы обороны остановили 14 вражеских атак.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 53 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Коптево, Полтавка, Малиновка, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Даченское, Удачное, Муравка, Горехово, Новопавловка и Алексеевка.
По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 166 оккупантов, из них 101 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили семь автомобилей, 12 мотоциклов, семь БпЛА, шесть антенн управления БпЛА; повреждены боевая бронированная машина, мотоцикл и четыре пушки оккупантов
На Новопавловском направлении враг 20 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Одрадное, Вольное Поле, Богатырь и в сторону Запорожья, Мирного и Шевченко. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили две наступательные действия вражеских подразделений вблизи Малиновки. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Успеновка, Малиновка, Ольговка, Полтавка и Гуляйполе.
На Ореховском направлении агрессор нанес авиационный удар в районе населенного пункта Каменское.
На Приднепровском направлении украинские воины отбили две атаки оккупантов в районе Антоновского моста.
На остальных направлениях – без особых изменений.
Напомним
россияне не оставляют попыток расширить зону боевых действий на Сумщине, но их атаки малыми группами становятся менее активными из-за значительных потерь. ВСУ эффективно противодействуют врагу.
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