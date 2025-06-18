За сутки 155 боевых столкновений: Генштаб назвал самые горячие направления на фронте

$41.530.08
48.070.37
ukenru
Украина осуждает визит высокопоставленного чиновника ВОЗ в рф - Радуцкий
17 июня, 16:49 • 21657 просмотра
Украина осуждает визит высокопоставленного чиновника ВОЗ в рф - Радуцкий
17 июня, 10:46 • 158325 просмотра
Рада назначила Генеральным прокурором Руслана Кравченко
17 июня, 06:29 • 175077 просмотра
"Такие атаки - чистой воды терроризм": Зеленский отреагировал на атаку рф более 440 дронами и 32 ракетами
17 июня, 05:57 • 165343 просмотра
рф ударила по Киеву и окрестностям 175 дронами и по меньшей мере 16 ракетами, есть разрушения от верхних этажей до подвала - КГВА
16 июня, 13:59 • 183987 просмотра
Зеленский планирует обсудить с Трампом оборонный пакет, который Украина готова купить
Эксклюзив
16 июня, 12:56 • 170133 просмотра
Евро дорожает быстрее, чем доллар: почему гривна теряет позиции - объяснение финансового эксперта Елены Соседки
Эксклюзив
16 июня, 11:24 • 136222 просмотра
За почти пять лет Центром Шалимова проведено около 250 трансплантаций органов от посмертного донора
Эксклюзив
16 июня, 09:55 • 108989 просмотра
Связи нардепа Кузьминых с аптечным бизнесом должны проверить НАБУ и НАПК – адвокат
16 июня, 08:24 • 180592 просмотра
Зеленский предложил Руслана Кравченко на должность Генпрокурора: представление уже в Раде
Эксклюзив
16 июня, 07:14 • 83667 просмотра
День летнего солнцестояния: астролог дала советы, что делать для привлечения удачи
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3.5м/с
67%
750мм
Популярные новости
Работы ведутся с "минутами тишины": в разрушенном подъезде столичного дома уже спасли двух человек17 июня, 13:14 • 10064 просмотра
В Республиканской партии резко отреагировали на заявление Трампа об участии россии в G817 июня, 13:23 • 8812 просмотра
Tinder запускает новую функцию двойных знакомств Double Date17 июня, 15:09 • 43635 просмотра
Последние в строю: какие страны ЕС до сих пор используют советскую авиатехнику и почему это важно для Украины17 июня, 15:35 • 70814 просмотра
В Тегеране раздаются взрывы: в Израиле заявляют о вылете 60 истребителей для широкой волны ударов18:30 • 23808 просмотра
публикации
Последние в строю: какие страны ЕС до сих пор используют советскую авиатехнику и почему это важно для Украины17 июня, 15:35 • 70870 просмотра
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню16 июня, 09:40 • 300839 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков16 июня, 09:34 • 335263 просмотра
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14 июня, 07:09 • 347097 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 417168 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Игорь Клименко
Эммануэль Макрон
Олег Кипер
Актуальные места
Киев
Украина
Израиль
Иран
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Tinder запускает новую функцию двойных знакомств Double Date17 июня, 15:09 • 43664 просмотра
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 107330 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 120581 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля16 июня, 09:17 • 180979 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца16 июня, 07:59 • 186012 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Х-47М2 "Кинжал"
Калибр (семейство ракет)
Truth Social
Беспилотный летательный аппарат

За сутки 155 боевых столкновений: Генштаб назвал самые горячие направления на фронте

Киев • УНН

 • 132 просмотра

17 июня на фронте произошло 155 боевых столкновений. Российские войска активно штурмуют позиции украинских защитников на Покровском, Новопавловском и Торецком направлениях.

За сутки 155 боевых столкновений: Генштаб назвал самые горячие направления на фронте

С начала суток, 17 июня на российско-украинском произошло 155 боевых столкновений, в частности на Покровском направлении оккупанты совершили 53 атаки, на Северно-Слобожанском и Курском – 28, на Новопавловском – 20. Враг 4599 обстрелял позиций наших войск и населенных пунктов. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечернюю сводку Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). 

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00 от 17.06.2025, на фронте зафиксировано 155 боестолкновений.

Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Сегодня российские войска нанесли 5 ракетных и 23 авиационных ударов, применив семь ракет и сбросив 33 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли 1138 дронов-камикадзе и совершили 4599 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов

- говорится в отчете.

Ситуация по направлениям

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили 28 штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес пять авиационных ударов, сбросив восемь управляемых бомб, а также совершил 211 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды безуспешно штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Каменка и Долгенькое.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районе населенного пункта Степная Новоселовка, получил отпор.

На Лиманском направлении российские захватчики 14 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Липового и в сторону Нового Мира, Ольговки, Зеленой Долины, Шандриголового и Серебрянского леса. 

Три вражеских штурма отбили украинские защитники на Северском направлении – оккупанты пытались продвигаться в сторону Серебрянки.

На Краматорском направлении враг 10 раз штурмовал наши позиции в сторону Маркового, Предтечиного, Белой Горы и вблизи Курдюмовки. Наши воины отбили все атаки противника.

На Торецком направлении 15 раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районе Дилиевки и в направлении Щербиновки, Александро-Калинового, Яблоновки, Степановки, Русиного Яра. Силы обороны остановили 14 вражеских атак.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 53 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Коптево, Полтавка, Малиновка, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Даченское, Удачное, Муравка, Горехово, Новопавловка и Алексеевка. 

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 166 оккупантов, из них 101 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили семь автомобилей, 12 мотоциклов, семь БпЛА, шесть антенн управления БпЛА; повреждены боевая бронированная машина, мотоцикл и четыре пушки оккупантов

- отчитывается Генштаб ВСУ.

На Новопавловском направлении враг 20 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Одрадное, Вольное Поле, Богатырь и в сторону Запорожья, Мирного и Шевченко. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили две наступательные действия вражеских подразделений вблизи Малиновки. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Успеновка, Малиновка, Ольговка, Полтавка и Гуляйполе.

На Ореховском направлении агрессор нанес авиационный удар в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили две атаки оккупантов в районе Антоновского моста.

На остальных направлениях – без особых изменений.

Напомним

россияне не оставляют попыток расширить зону боевых действий на Сумщине, но их атаки малыми группами становятся менее активными из-за значительных потерь. ВСУ эффективно противодействуют врагу.

В Генштабе рассказали о четвероногих "психологах", которые придают десантникам воодушевления на фронте (ФОТО)17.06.25, 18:34 • 2410 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Всемирный банк
Всемирная организация здравоохранения
НАТО
Организация Объединенных Наций
Вооруженные силы Украины
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9