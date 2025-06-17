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В Генштабе рассказали о четвероногих "психологах", которые придают десантникам воодушевления на фронте (ФОТО)

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Генштаб ВСУ показал фото 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады с их четвероногими собратьями, которые выполняют роль психологов и придают воинам воодушевления.

В Генштабе рассказали о четвероногих "психологах", которые придают десантникам воодушевления на фронте (ФОТО)

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины показали трогательные фото десантников и их четвероногих "собратьев", которые на фронте выполняют роль психологов и особых товарищей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Детали

Уточняется, обнародованы фото 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВС Украины.

На позициях десантников не найдешь ни одного кота или пса, который был бы "просто животное". Они являются частью подразделения - собратьями и посестрами. И как-то так получается, что именно эти хвостатые пушистые "воины" поддерживают психологическое состояние лучше любых слов

- говорится в сообщении.

Отмечается также, что воины и "хвостики" во фронтовой жизни почти неразлучны.

Вместе на позициях и вместе во время отдыха. Иногда кажется, что они понимают все даже лучше людей. Потому что когда ты день за днем стоишь за жизнь, особенно ценишь тех, кто рядом не по обязанности, а из бескорыстной любви

- добавили в Генштабе.

Грызуны на фронте создают проблемы для военных - британская разведка23.12.23, 19:20 • 94156 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

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