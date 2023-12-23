Грызуны на фронте создают проблемы для военных - британская разведка

В последнее время военные сталкиваются с проблемой большого количества мышей и крыс на некоторых участках линии фронта. Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании Британии, сообщает УНН.

Детали

Нынешняя мягкая осень осень, а также большое количество пищи с полей, оставшихся незасеянными из-за боевых действий, вероятно, способствовали увеличению популяции грызунов.

С наступлением холодов животные начали искать убежища в транспортных средствах и на оборонительных позициях военных.

Это создает сложности Силам обороны, потому что грызуны представляют опасность для военного оборудования из-за того что им свойственно перегрызать кабели.

Также, ссылаясь на непроверенные отчеты, Минобороны Британии отмечают, что российские подразделения начали страдать от увеличения случаев заболевания, связанных с вредителями.

Напомним,

Недавно британская разведка сообщала, что Украина приложила активные усилия по усилению своих оборонительных позиций, рф продолжает локальные наступления, однако большой российский прорыв маловероятен.

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