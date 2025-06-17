У Генштабі розповіли про чотирилапих "психологів", які додають десантникам наснаги на фронті (ФОТО)

У Генеральному штабі Збройних сил України показали зворушливі фото десантників та їхніх чотирилапих "побратимів", які на фронті виконують роль психологів й "довірених" товаришів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Деталі

Уточнюється, оприлюднено фото 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗС України.

На позиціях десантників не знайдеш жодного кота чи пса, який був би "просто тварина". Вони є частиною підрозділу - побратимами та посестрами. І якось так виходить, що саме ці хвостаті пухнасті "воїни" підтримують психологічний стан краще за будь-які слова - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що воїни і "хвостики" у фронтовому житті майже нерозлучні.

Разом на позиціях і разом під час відпочинку. Іноді здається, що вони розуміють усе навіть краще за людей. Бо коли ти день за днем стоїш за життя, особливо цінуєш тих, хто поруч не з обов’язку, а з безкорисної любові - додали у Генштабі.

Гризуни на фронті створюють проблеми для військових – британська розвідка