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Окупанти не полишають спроб розширити зону бойових дій на Сумщині – Демченко

Київ • УНН

 • 1462 перегляди

росіяни не полишають спроб розширити зону бойових дій на Сумщині, але їхні атаки малими групами стають менш активними через значні втрати. ЗСУ ефективно протидіють ворогу.

Окупанти не полишають спроб розширити зону бойових дій на Сумщині – Демченко

Росіяни не полишають спроб за допомогою малих штурмових груп розширити зону бойових дій в Сумській області.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.  

На тих напрямках, де перебувають підрозділи Державної прикордонної служби, можу зазначити, що противник не полишає своєї тактики дій, дій за допомогою малих штурмових груп, які намагаються переходити наш кордон для того, щоб розширити зону бойових дій на території України. Однак за останній час навіть кількість таких спроб зменшилась, все, тому що українські воїни, зокрема й прикордонні підрозділи, постійно знищують ці піхотні групи. Це десятками вбитими, десятки поранені, це ті втрати, які несе противник

- розповів Демченко. 

Демченко заявляє, що через певний брак живої сили активність ворога на Сумському напрямку значно знизилася.  

Коли ворог почав застосовувати таку тактику, бачили, що він практично не зважає на свої втрати, водночас зараз через певний брак своєї живої сили, активність ворога на цьому напрямку значно знизилася. Також можу відмітити, що навіть застосування малими групами квадроциклів або мототехніки, також значно знизилося, що підтверджує, що українські захисники ефективно протидіють ворогу на цьому напрямку не дозволяючи йому досягти тих цілей, які він перед собою ставив

- сказав Демченко. 

Доповнення

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про появу у зведеннях про бої на фронті нового напрямку - Північно-Слобожанського, через активізацію противника у прикордонні Сумської області, а Харківський напрямок тепер буде називатися Південно-Слобожанським.

Із прикордонних громад Сумщини, де оголошено евакуацію, вже виїхали понад 60% мешканців. 12 червня Президент Володимир Зеленський заявляв, що Збройні сили України в Сумській області потроху відштовхують війська рф. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
Сумська область
Державна прикордонна служба України
Збройні сили України
Володимир Зеленський
Україна
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