Оккупанты не оставляют попыток расширить зону боевых действий в Сумской области – Демченко

Россияне не оставляют попыток с помощью малых штурмовых групп расширить зону боевых действий в Сумской области.

Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

На тех направлениях, где находятся подразделения Государственной пограничной службы, могу отметить, что противник не оставляет своей тактики действий, действий с помощью малых штурмовых групп, которые пытаются переходить нашу границу для того, чтобы расширить зону боевых действий на территории Украины. Однако за последнее время даже количество таких попыток уменьшилось, все, потому что украинские воины, в том числе и пограничные подразделения, постоянно уничтожают эти пехотные группы. Это десятками убитыми, десятки ранены, это те потери, которые несет противник

Демченко заявляет, что из-за определенной нехватки живой силы активность врага на Сумском направлении значительно снизилась.

Когда враг начал применять такую тактику, видели, что он практически не обращает внимания на свои потери, в то же время сейчас из-за определенной нехватки своей живой силы, активность врага на этом направлении значительно снизилась. Также могу отметить, что даже применение малыми группами квадроциклов или мототехники, также значительно снизилось, что подтверждает, что украинские защитники эффективно противодействуют врагу на этом направлении не позволяя ему достичь тех целей, которые он перед собой ставил