Із небезпечних територій Сумщини евакуювали понад 60% мешканців - ОВА

Із прикордонних громад Сумщини, де оголошено евакуацію, вже виїхали понад 60% мешканців. Про це інформує голова Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров, передає УНН.

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У неділю, 15 червня у своєму Telegram-каналі Олег Григоров повідомив, що цього тижня з прикордонних громад Сумщини евакуювали понад 400 людей, серед них 26 дітей. Здебільшого це мешканці двох районів: Сумського та Шосткинського.

Люди вимушені виїжджати на більш безпечні території через постійні обстріли ворога цивільної інфраструктури - йдеться у дописі чиновника.

За його словами, наразі підлягає евакуації населення з 213 населених пунктів у Сумській області.

Усього з небезпечних територій виїхали вже понад 60% мешканців. Із 60 населених пунктів, звідки триває евакуація, вже повністю виїхали всі мешканці - йдеться у дописі чиновника.

"Евакуація триває", - додав він.

Нагадаємо

Інтенсивні обстріли Сумщини ускладнили евакуацію населення, особливо з прикордонних районів. Людей вивозять бронеавтомобілями з місць проживання через постійні удари КАБами, дронами.

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