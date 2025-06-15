Із небезпечних територій Сумщини евакуювали понад 60% мешканців - ОВА
Київ • УНН
З небезпечних районів Сумської області евакуювали понад 60% мешканців. Евакуація триває з 213 населених пунктів, з 60 вже виїхали всі мешканці.
Із прикордонних громад Сумщини, де оголошено евакуацію, вже виїхали понад 60% мешканців. Про це інформує голова Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров, передає УНН.
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У неділю, 15 червня у своєму Telegram-каналі Олег Григоров повідомив, що цього тижня з прикордонних громад Сумщини евакуювали понад 400 людей, серед них 26 дітей. Здебільшого це мешканці двох районів: Сумського та Шосткинського.
Люди вимушені виїжджати на більш безпечні території через постійні обстріли ворога цивільної інфраструктури
За його словами, наразі підлягає евакуації населення з 213 населених пунктів у Сумській області.
Усього з небезпечних територій виїхали вже понад 60% мешканців. Із 60 населених пунктів, звідки триває евакуація, вже повністю виїхали всі мешканці
"Евакуація триває", - додав він.
Нагадаємо
Інтенсивні обстріли Сумщини ускладнили евакуацію населення, особливо з прикордонних районів. Людей вивозять бронеавтомобілями з місць проживання через постійні удари КАБами, дронами.
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