С опасных территорий Сумщины эвакуировали более 60% жителей - ОВА
Киев • УНН
Из опасных районов Сумской области эвакуировали более 60% жителей. Эвакуация продолжается из 213 населенных пунктов, из 60 уже выехали все жители.
Из приграничных общин Сумской области, где объявлена эвакуация, уже выехали более 60% жителей. Об этом сообщает глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров, передает УНН.
Детали
В воскресенье, 15 июня в своем Telegram-канале Олег Григоров сообщил, что на этой неделе из приграничных общин Сумской области эвакуировали более 400 человек, среди них 26 детей. В основном это жители двух районов: Сумского и Шосткинского.
Люди вынуждены выезжать на более безопасные территории из-за постоянных обстрелов врага гражданской инфраструктуры
По его словам, в настоящее время подлежит эвакуации население из 213 населенных пунктов в Сумской области.
Всего с опасных территорий выехали уже более 60% жителей. Из 60 населенных пунктов, откуда идет эвакуация, уже полностью выехали все жители
"Эвакуация продолжается", - добавил он.
Напомним
Интенсивные обстрелы Сумской области осложнили эвакуацию населения, особенно из приграничных районов. Людей вывозят бронеавтомобилями с мест проживания из-за постоянных ударов КАБами, дронами.
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