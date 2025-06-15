С опасных территорий Сумщины эвакуировали более 60% жителей - ОВА

Из приграничных общин Сумской области, где объявлена эвакуация, уже выехали более 60% жителей. Об этом сообщает глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров, передает УНН.

Детали

В воскресенье, 15 июня в своем Telegram-канале Олег Григоров сообщил, что на этой неделе из приграничных общин Сумской области эвакуировали более 400 человек, среди них 26 детей. В основном это жители двух районов: Сумского и Шосткинского.

Люди вынуждены выезжать на более безопасные территории из-за постоянных обстрелов врага гражданской инфраструктуры - говорится в сообщении чиновника.

По его словам, в настоящее время подлежит эвакуации население из 213 населенных пунктов в Сумской области.

Всего с опасных территорий выехали уже более 60% жителей. Из 60 населенных пунктов, откуда идет эвакуация, уже полностью выехали все жители - говорится в сообщении чиновника.

"Эвакуация продолжается", - добавил он.

Напомним

Интенсивные обстрелы Сумской области осложнили эвакуацию населения, особенно из приграничных районов. Людей вывозят бронеавтомобилями с мест проживания из-за постоянных ударов КАБами, дронами.

Зеленский заявил, что украинские военные освободили Андреевку в Сумской области