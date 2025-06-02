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Сьогодні другий раунд перемовин України з рф у Стамбулі: останні новини
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На Сумщині постійні ворожі обстріли ускладнюють евакуацію цивільного населення – речник ДСНС

Київ • УНН

 • 630 перегляди

Інтенсивні обстріли Сумщини ускладнили евакуацію населення, особливо з прикордонних районів. Людей вивозять бронеавтомобілями з місць проживання через постійні удари КАБами, дронами.

На Сумщині постійні ворожі обстріли ускладнюють евакуацію цивільного населення – речник ДСНС

У Сумській області удари ворога стали ще більш інтенсивними. Через це значно важче здійснювати евакуацію місцевого населення, повідомив речник ДСНС Сумщини Олег Стрілка в ефірі національного телемарафону, пише УНН.

Деталі

Найважче це те, що ми повинні зробити все можливе, а інколи і неможливе для того, щоб евакуювати людей живими з прикордоння. Робити це не так просто, тому що удари ворога стали набагато інтенсивнішими. Постійні удари керованими авіаційними бомбами. Таке враження, що вони поставили за мету стерти з лиця землі прикордоння Сумщини. Є удари FPV-дронами, про "шахеди" ніхто не забуває. В таких умовах ДСНС вивозить людей з прикордоння

- розповів Стрілка.

Речник зазначив, що в першу чергу вивозять людей похилого віку та маломобільні громадяни. Також співробітники ДСНС допомагають вивезти речі першої необхідності.

Евакуйовують людей похилого віку, маломобільних громадян. За потреби допомагають вивезти речі першої необхідності. Ще рік тому ми могли проводити такі заходи на порядок інтенсивніше, за один раз вивозити великі групи людей. Оголошувалися раніше місця зборів, прибував евакуаційний транспорт, де можна було розмістити десятки людей і їх дуже швидко вивозили. То зараз ми вчинити так не можемо

- повідомив речник.

Стрілка також додав, що наразі громадян доводиться вивозити точково з місць їхнього проживання. Для цього використовуються бронеавтомобілі.

Ми вивозимо людей точково, з місць їхнього проживання. Дізнаємося, де громадяни будуть знаходитися. Приїздимо на бронеавтомобілях і за один раз вивозимо двох, трьох ну може п’ять людей в залежності від того, який бронетранспорт ми використовуємо

 - пояснив Стрілка.

Доповнення

 У Сумах внаслідок атаки безпілотників постраждали 2 людини та пошкоджено житлові будинки. Місцева влада евакуювала 40 мешканців з небезпечної зони.

Російські війська активізували штурми на Сумщині, використовуючи малі групи піхоти та дрони для прориву оборони. Ворог намагається розширити територію для атак вглиб України. 

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоВійна
Сумська область
Шахед-136
Україна
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