На Сумщине постоянные вражеские обстрелы усложняют эвакуацию гражданского населения – спикер ГСЧС

В Сумской области удары врага стали еще более интенсивными. Из-за этого значительно труднее осуществлять эвакуацию местного населения, сообщил спикер ГСЧС Сумщины Олег Стрелка в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

Самое трудное это то, что мы должны сделать все возможное, а иногда и невозможное для того, чтобы эвакуировать людей живыми из приграничья. Делать это не так просто, потому что удары врага стали намного интенсивнее. Постоянные удары управляемыми авиационными бомбами. Такое впечатление, что они поставили целью стереть с лица земли приграничье Сумщины. Есть удары FPV-дронами, о "шахедах" никто не забывает. В таких условиях ГСЧС вывозит людей из приграничья

Спикер отметил, что в первую очередь вывозят людей пожилого возраста и маломобильных граждан. Также сотрудники ГСЧС помогают вывезти вещи первой необходимости.

Эвакуируют людей пожилого возраста, маломобильных граждан. При необходимости помогают вывезти вещи первой необходимости. Еще год назад мы могли проводить такие мероприятия на порядок интенсивнее, за один раз вывозить большие группы людей. Объявлялись ранее места сборов, прибывал эвакуационный транспорт, где можно было разместить десятки людей и их очень быстро вывозили. То сейчас мы поступить так не можем