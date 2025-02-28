Окупанти обстрілюють Суми: евакуйовано 40 осіб, є постраждалі

У Сумській області 27 лютого пізно ввечері сталися серйозні наслідки від падіння кількох безпілотних літальних апаратів, що атакували обласний центр. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

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За попередньою інформацією, внаслідок інциденту постраждали 2 людей. Окрім цього, зафіксовані значні пошкодження у вигляді розбитих вікон та пошкоджених покрівель житлових будинків.

Відразу після атаки на місце події прибули рятувальні та екстрені служби. Було прийнято рішення про евакуацію 40 осіб з постраждалих районів. Всі вони були переведені в безпечні місця.

Наразі деталі та масштаби пошкоджень уточнюються.

Місцева влада закликає мешканців суворо дотримуватись заходів безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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