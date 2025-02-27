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15 березня, 19:03 • 120175 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 180972 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145704 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137567 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116681 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107556 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102902 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140448 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133961 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 128021 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Масштабна атака на Суми: повідомляється про 3 прильоти

Масштабна атака на Суми: повідомляється про 3 прильоти

Київ • УНН

 • 24496 перегляди

У Сумах зафіксовано 3 прильоти під час наймасштабнішої атаки.

У Сумах відбувається наймасштабнішою атака. Про це повідомляє в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією, нині зафіксовано 3 прильоти у місті.

Нагадаємо

Раніше окупанти здійснили 4 обстріли прикордонних територій Сумської області, зафіксовано 15 вибухів. Атаки з FPV-дронів та артилерії зазнали три громади, є поранений цивільний.

На Сумщині через нічну атаку рф дроном поранено цивільного26.02.25, 08:55 • 21897 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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