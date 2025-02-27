Масштабна атака на Суми: повідомляється про 3 прильоти

У Сумах відбувається наймасштабнішою атака. Про це повідомляє в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, передає УНН.

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Згідно з інформацією, нині зафіксовано 3 прильоти у місті.

Нагадаємо

Раніше окупанти здійснили 4 обстріли прикордонних територій Сумської області, зафіксовано 15 вибухів. Атаки з FPV-дронів та артилерії зазнали три громади, є поранений цивільний.

На Сумщині через нічну атаку рф дроном поранено цивільного