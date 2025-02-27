Масштабна атака на Суми: повідомляється про 3 прильоти
Київ • УНН
У Сумах зафіксовано 3 прильоти під час наймасштабнішої атаки.
У Сумах відбувається наймасштабнішою атака. Про це повідомляє в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, передає УНН.
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Згідно з інформацією, нині зафіксовано 3 прильоти у місті.
Нагадаємо
Раніше окупанти здійснили 4 обстріли прикордонних територій Сумської області, зафіксовано 15 вибухів. Атаки з FPV-дронів та артилерії зазнали три громади, є поранений цивільний.
На Сумщині через нічну атаку рф дроном поранено цивільного26.02.25, 08:55 • 21897 переглядiв