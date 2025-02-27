Масштабная атака на Сумы: враг активно атакует дронами
Киев • УНН
В Сумах зафиксировано 3 прилета во время самой масштабной атаки.
В Сумах происходит самая масштабная атака. Об этом сообщает и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь, передает УНН.
Детали
Согласно информации, в настоящее время зафиксировано 3 прилета в городе.
Напомним
Ранее оккупанты совершили 4 обстрела приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 15 взрывов. Атаки из FPV-дронов и артиллерии подверглись три громады, есть раненый гражданский.
В Сумской области из-за ночной атаки рф дроном ранен гражданский26.02.25, 08:55 • 19716 просмотров