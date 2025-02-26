На Сумщине из-за ночной атаки рф дроном ранен гражданский из-за ночной атаки
Киев • УНН
Оккупанты совершили 4 обстрела приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 15 взрывов. Атаки из FPV-дронов и артиллерии подверглись три громады, есть раненый гражданский.
Российские войска совершили 4 обстрела Сумской области за ночь, зафиксировано 15 взрывов, есть раненый гражданский, сообщили в среду в Сумской ОВА в Telegram, пишет УНН.
Детали
«Ночью и утром россияне совершили 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 15 взрывов», - сообщили в ОВА.
Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская и Эсманская громады.
Белопольская община: враг общину атаковал FPV-дроном (1 взрыв). В результате удара ранения получил гражданский человек
В Есманьской громаде враг атаковал FPV-дронами (2 взрыва), в Краснопольской россияне ударили из артиллерии (12 взрывов).
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