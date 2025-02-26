На Сумщине из-за ночной атаки рф дроном ранен гражданский из-за ночной атаки

Российские войска совершили 4 обстрела Сумской области за ночь, зафиксировано 15 взрывов, есть раненый гражданский, сообщили в среду в Сумской ОВА в Telegram, пишет УНН.

Детали

«Ночью и утром россияне совершили 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 15 взрывов», - сообщили в ОВА.

Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская и Эсманская громады.

Белопольская община: враг общину атаковал FPV-дроном (1 взрыв). В результате удара ранения получил гражданский человек - указали в ОВА.

В Есманьской громаде враг атаковал FPV-дронами (2 взрыва), в Краснопольской россияне ударили из артиллерии (12 взрывов).

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