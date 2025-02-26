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Британія готова відправити війська в Україну - Стармер
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На Сумщині через нічну атаку рф дроном поранено цивільного

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Окупанти здійснили 4 обстріли прикордонних територій Сумської області, зафіксовано 15 вибухів. Атаки з FPV-дронів та артилерії зазнали три громади, є поранений цивільний.

Російські війська здійснили 4 обстріли Сумської області за ніч, зафіксовано 15 вибухів, є поранений цивільний, повідомили у середу у Сумській ОВА у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Вночі та зранку росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 15 вибухів", - повідомили в ОВА.

Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська та Есманьська громади.

Білопільська громада: ворог громаду атакував FPV-дроном (1 вибух). Внаслідок удару поранення отримала цивільна особа

- вказали в ОВА.

В Есманьській громаді ворог атакував FPV-дронами (2 вибухи), у Краснопільській росіяни вдарили з артилерії (12 вибухів).

Армія рф атакувала з БПЛА Суми: одна людина загинула24.02.25, 17:35 • 47690 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
sumyСуми

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