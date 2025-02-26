На Сумщині через нічну атаку рф дроном поранено цивільного
Київ • УНН
Окупанти здійснили 4 обстріли прикордонних територій Сумської області, зафіксовано 15 вибухів. Атаки з FPV-дронів та артилерії зазнали три громади, є поранений цивільний.
Російські війська здійснили 4 обстріли Сумської області за ніч, зафіксовано 15 вибухів, є поранений цивільний, повідомили у середу у Сумській ОВА у Telegram, пише УНН.
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"Вночі та зранку росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 15 вибухів", - повідомили в ОВА.
Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська та Есманьська громади.
Білопільська громада: ворог громаду атакував FPV-дроном (1 вибух). Внаслідок удару поранення отримала цивільна особа
В Есманьській громаді ворог атакував FPV-дронами (2 вибухи), у Краснопільській росіяни вдарили з артилерії (12 вибухів).
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