Оккупанты обстреливают Сумы: эвакуированы 40 человек, есть пострадавшие
Киев • УНН
В Сумах в результате атаки беспилотников пострадали 2 человека и повреждены жилые дома. Местные власти эвакуировали 40 жителей из опасной зоны.
В Сумской области 27 февраля поздно вечером произошли серьезные последствия от падения нескольких беспилотных летательных аппаратов, атаковавших областной центр. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
По предварительной информации, в результате инцидента пострадали 2 человека. Кроме этого, зафиксированы значительные повреждения в виде разбитых окон и поврежденных кровель жилых домов.
Сразу после атаки на место происшествия прибыли спасательные и экстренные службы. Было принято решение об эвакуации 40 человек из пострадавших районов. Все они были переведены в безопасные места.
Сейчас детали и масштабы повреждений уточняются.
Местные власти призывают жителей строго соблюдать меры безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Масштабная атака на Сумы: враг активно атакует дронами27.02.25, 23:41 • 6765 просмотров