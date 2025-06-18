За добу 155 бойових зіткнень: Генштаб назвав найгарячіші напрямки на фронті

Від початку доби, 17 червня на російсько-українському відбулося 155 бойових зіткнень, зокрема на Покровському напрямку окупанти здійснили 53 атаки, на Північно-Слобожанському і Курському – 28, на Новопавлівському – 20. Ворог 4599 обстріляв позицій наших військ і населених пунктів. Про це інформує УНН з посиланням на вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

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Згідно з оперативною інформацією станом на 22:00 від 17.06.2025, на фронті зафіксовано 155 боєзіткнень.

Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Сьогодні російські війська завдали 5 ракетних та 23 авіаційних ударів, застосувавши сім ракет та скинувши 33 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили 1138 дронів-камікадзе та здійснили 4599 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів - йдеться у звіті.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 28 штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав п’ять авіаційних ударів, скинувши вісім керованих бомб, а також здійснив 211 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі безуспішно штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Кам’янка та Довгеньке.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальну дію в районі населеного пункту Степова Новоселівка, отримав відсіч.

На Лиманському напрямку російські загарбники 14 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Липового та в бік Нового Миру, Ольгівки, Зеленої Долини, Шандриголового та Серебрянського лісу.

Три ворожі штурми відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися в бік Серебрянки.

На Краматорському напрямку ворог 10 разів штурмував наші позиції в бік Маркового, Предтечиного, Білої Гори та поблизу Курдюмівки. Наші воїни відбили всі атаки противника.

На Торецькому напрямку 15 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районі Диліївки та в напрямку Щербинівки, Олександро-Калинового, Яблунівки, Степанівки, Русиного Яру. Сили оборони зупинили 14 ворожих атак.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 53 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Коптєве, Полтавка, Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Удачне, Муравка, Горіхове, Новопавлівка та Олексіївка.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 166 окупантів, із них 101 – безповоротно. Також українські воїни знищили сім автомобілів, 12 мотоциклів, сім БпЛА, шість антен управління БпЛА; пошкоджено бойову броньовану машину, мотоцикл та чотири гармати окупантів - звітує Генштаб ЗСУ.

На Новопавлівському напрямку ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Одрадне, Вільне Поле, Багатир та в бік Запоріжжя, Мирного і Шевченко. Одне боєзіткнення триває досі.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили дві наступальні дії ворожих підрозділів поблизу Малинівки. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Успенівка, Малинівка, Ольгівка, Полтавка та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку агресор завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили дві атаки окупантів в районі Антонівського моста.

На решті напрямків – без особливих змін.

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