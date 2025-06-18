На Одещині під потягом загинула 17-річна дівчина

У Роздільнянському районі Одеської області на залізниці загинула 17-річна дівчина. Про це інформує УНН з посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Зазначається, що про трагедію, що сталася у вівторок, 17 червня, правоохоронцям повідомила чергова по станції.

Попередньо встановлено, що дівчина потрапила під потяг, який рухався - йдеться у дописі поліції.

На місці події працює слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції. Правоохоронці з’ясовують усі обставини загибелі.

Також вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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