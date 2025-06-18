На Одещині під потягом загинула 17-річна дівчина
Київ • УНН
У Роздільнянському районі Одеської області сталася трагедія. 17-річна дівчина загинула на залізниці, потрапивши під потяг. Поліція з'ясовує обставини.
У Роздільнянському районі Одеської області на залізниці загинула 17-річна дівчина. Про це інформує УНН з посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
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Зазначається, що про трагедію, що сталася у вівторок, 17 червня, правоохоронцям повідомила чергова по станції.
Попередньо встановлено, що дівчина потрапила під потяг, який рухався
На місці події працює слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції. Правоохоронці з’ясовують усі обставини загибелі.
Також вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Нагадаємо
42-річний місцевий житель загинув під потягом на залізничній станції "Немішаєве" у Київській області. Машиніст намагався запобігти трагедії, подаючи сигнали та застосувавши екстрене гальмування.
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